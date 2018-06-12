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Глава МИД Эстонии отложил свой визит в Беларусь
13.06.2018 10:04 — Новости Экономики | Tut.by
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер отложил визит в Беларусь, который был намечен на четверг 14 июня. Об этом сообщает агентство
«Визит министра иностранных дел Эстонии в Беларусь отложен в связи с изменениями в планах», — говорится в сообщении. Новая дата визита пока не озвучена.
Визит Свена Миксера должен был состояться 14 июня. Глава МИД Эстонии должен был встретиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Предполагалось, что в ходе визита предстоит тщательно рассмотреть вопросы подготовки визита в Минск премьер-министра Эстонии, который должен состояться в этом году. Более точные сроки приезда должны были определиться как раз на переговорах Свена Миксера в белорусской столице.
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Глава МИД Эстонии должен был встретиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.
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