Глава МИД Эстонии отложил свой визит в Беларусь

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер отложил визит в Беларусь, который был намечен на четверг 14 июня. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.



Свен Миксер. Фото: Estonian Presidency / Flickr

«Визит министра иностранных дел Эстонии в Беларусь отложен в связи с изменениями в планах», — говорится в сообщении. Новая дата визита пока не озвучена.

Визит Свена Миксера должен был состояться 14 июня. Глава МИД Эстонии должен был встретиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Предполагалось, что в ходе визита предстоит тщательно рассмотреть вопросы подготовки визита в Минск премьер-министра Эстонии, который должен состояться в этом году. Более точные сроки приезда должны были определиться как раз на переговорах Свена Миксера в белорусской столице.