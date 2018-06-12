ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кобяков требует обеспечить выход на прогнозные параметры социально-экономического развития по итогам года

13.06.2018 — Новости Экономики | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Кобяков требует обеспечить выход на прогнозные параметры социально-экономического развития по итогам года

К концу года госорганы должны обеспечить выход на установленные параметры социально-экономического развития. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, во время которого обсуждались концептуальные основы прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2019 год и на период до 2021 года, а также направления бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2019 год и среднесрочной финансовой программы на 2019-2021 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

«Во время подготовки концепции прогноза я поручал Минэкономики совместно с заинтересованными проанализировать ожидаемые итоги работы экономики в первом полугодии 2018 года и в целом за год. Соответствующие материалы были разосланы всем участникам к этому заседанию», — отметил премьер-министр.

Андрей Кобяков обратил внимание, что, по оценке Минэкономики, ожидается выполнение всех ключевых показателей эффективности работы правительства и Национального банка, установленных на январь-июнь 2018 года. «На что хочу обратить внимание. По ряду отраслей наблюдается относительное замедление», — сказал он. Темп роста промышленного производства по полугодию оценивается на уровне 107,8% к уровню аналогичного периода 2017 года, розничного товарооборота — 108,8%, оптового товарооборота — 106,8%.

«Прошу министра экономики акцентированно доложить ожидаемые результаты работы экономики с предложениями, на что необходимо сделать упор госорганам, чтобы к концу года был обеспечен выход на установленные параметры развития», — резюмировал глава правительства.-0-

Кобяков: проект прогноза социально-экономического развития на 2019 год должен быть готов к сентябрюКобяков требует обеспечить выход на прогнозные параметры социально-экономического развития по итогам года

«На этом этапе нам необходимо принципиально определиться по концептуальным подходам, на основе которых будут разрабатываться проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на следующий год», — подчеркнул Андрей Кобяков.
 
Зиновский: в 2019 году прогнозируется рост реальных денежных доходов на 3,4%Кобяков требует обеспечить выход на прогнозные параметры социально-экономического развития по итогам года

Важнейшими факторами, призванными решить эту задачу, является системная работа по содействию занятости и создание новых предприятий, чему в свою очередь должны способствовать принимаемые меры по совершенствованию инвестиционного и делового климата.
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К концу года госорганы должны обеспечить выход на установленные параметры социально-экономического развития. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Товарооборот Беларуси и Узбекистана в этом году уже вдвое превысил прошлогодние показатели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика