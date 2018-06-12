Кобяков требует обеспечить выход на прогнозные параметры социально-экономического развития по итогам года





К концу года госорганы должны обеспечить выход на установленные параметры социально-экономического развития. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, во время которого обсуждались концептуальные основы прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2019 год и на период до 2021 года, а также направления бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2019 год и среднесрочной финансовой программы на 2019-2021 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

«Во время подготовки концепции прогноза я поручал Минэкономики совместно с заинтересованными проанализировать ожидаемые итоги работы экономики в первом полугодии 2018 года и в целом за год. Соответствующие материалы были разосланы всем участникам к этому заседанию», — отметил премьер-министр.

Андрей Кобяков обратил внимание, что, по оценке Минэкономики, ожидается выполнение всех ключевых показателей эффективности работы правительства и Национального банка, установленных на январь-июнь 2018 года. «На что хочу обратить внимание. По ряду отраслей наблюдается относительное замедление», — сказал он. Темп роста промышленного производства по полугодию оценивается на уровне 107,8% к уровню аналогичного периода 2017 года, розничного товарооборота — 108,8%, оптового товарооборота — 106,8%.

«Прошу министра экономики акцентированно доложить ожидаемые результаты работы экономики с предложениями, на что необходимо сделать упор госорганам, чтобы к концу года был обеспечен выход на установленные параметры развития», — резюмировал глава правительства.-0-

Кобяков: проект прогноза социально-экономического развития на 2019 год должен быть готов к сентябрю «На этом этапе нам необходимо принципиально определиться по концептуальным подходам, на основе которых будут разрабатываться проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на следующий год», — подчеркнул Андрей Кобяков.

Зиновский: в 2019 году прогнозируется рост реальных денежных доходов на 3,4% Важнейшими факторами, призванными решить эту задачу, является системная работа по содействию занятости и создание новых предприятий, чему в свою очередь должны способствовать принимаемые меры по совершенствованию инвестиционного и делового климата. http://www.belta.by/