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4 участка, которые отобрали у собственников, продали повторно
13.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
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Наибольший ажиотаж на торгах вызвал участок в агрогородке Крупица (Лот №4). Единовременно на земельный надел претендовало 10 заявителей. В ходе торгов цена лота возросла более, чем в 2,5 раза, достигнув 49 263 рубля ($24,6 тыс.). Напомним, что участок площадью 15,5 соток находится в 20 километрах от МКАД. От бывшего владельца на площадке остался лишь сомнительного качества фундамент. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ.
Активные торги прошли еще по двум лотам – участкам №22 (Лот №1) и №8 (Лот №2) в деревне Каралино. За участок № 22 боролось два заявителя, в итоге 15 соток земли ушли по цене в 23 505 рублей ($11,7 тыс.)
На участок №8 спрос был чуть выше – на него претендовало три покупателя. Стартовая цена лота в ходе аукциона увеличилась в 1,5 раза. Участок ушел с молотка за 24 066 рублей ($12 тыс.)
15 соток земли в деревне Самуэлево (Лот №5) достались единственному заявителю по стартовой цене, увеличенной на 5%. Финальная стоимость участка составила 17 550 рублей ($8 762).
Без внимания остался только лот №3 – участок на окраине новой коттеджной застройки в деревне Каралино. Претендентов на данный земельный надел не было.
Организатор торгов – «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Следующий аукцион по продаже земельных участков в Минском районе состоится
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