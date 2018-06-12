4 участка, которые отобрали у собственников, продали повторно

Наибольший ажиотаж на торгах вызвал участок в агрогородке Крупица (Лот №4). Единовременно на земельный надел претендовало 10 заявителей. В ходе торгов цена лота возросла более, чем в 2,5 раза, достигнув 49 263 рубля ($24,6 тыс.). Напомним, что участок площадью 15,5 соток находится в 20 километрах от МКАД. От бывшего владельца на площадке остался лишь сомнительного качества фундамент. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ.







