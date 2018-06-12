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Директора крупного фармзавода обвиняют в производстве опасных медицинских изделий
13.06.2018 11:00 — Новости Экономики | Tut.by
Руководителя одного из крупнейших государственных фармпредприятий Минска обвиняют не только в махинациях при продаже противогриппозной вакцины, но и в производстве медицинских изделий, опасных для жизни и здоровья, — на прошлом месте работы. Об этом
Во время расследования оперативники установили обстоятельства противоправной деятельности данного руководителя по предыдущему месту работы, где он также был директором.
«Фигурант организовал закупку товаров у зарубежной компании для дальнейшего изготовления медицинских изделий для крови и ее компонентов. При этом он не посчитал необходимым выполнить обязательные при закупке процедуры, предусмотренные действующим законодательством», — рассказали в милиции.
Фактически им было организовано производство без наличия необходимой документации и соответствующего оборудования, что привело к выпуску медицинских изделий, непригодных для реализации и использования.
«Медицинские изделия производились в нестерильных помещениях, и сами не соответствовали и не могли соответствовать показателю стерильности и иным требованиям в связи с отсутствием на заводе необходимого оборудования. Использование данных медицинских изделий в настоящее время недопустимо, так как это прямой риск для жизни и здоровья граждан», — дополнили в ведомстве.
Предполагаемая сумма ущерба — более 270 тысяч рублей (около 135 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY).
В отношении бывшего директора фармзавода возбуждено уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса Беларуси (Служебная халатность).
В настоящее время ведется следствие, выясняются обстоятельства противоправной деятельности должностного лица. Если в ходе расследования будет установлена коррупционная связь директора государственного предприятия с фирмой-поставщиком, его действия могут быть квалифицированы по более тяжкой статье Уголовного кодекса Беларуси.
Напомним, ранее в милиции сообщили о том, что руководитель одного из крупнейших государственных фармпредприятий Минска
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"Использование данных медицинских изделий в настоящее время недопустимо, так как это прямой риск для жизни и здоровья граждан", - сообщили в ведомстве.
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