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Директора крупного фармзавода обвиняют в производстве опасных медицинских изделий

13.06.2018 11:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Руководителя одного из крупнейших государственных фармпредприятий Минска обвиняют не только в махинациях при продаже противогриппозной вакцины, но и в производстве медицинских изделий, опасных для жизни и здоровья, — на прошлом месте работы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Во время расследования оперативники установили обстоятельства противоправной деятельности данного руководителя по предыдущему месту работы, где он также был директором.

«Фигурант организовал закупку товаров у зарубежной компании для дальнейшего изготовления медицинских изделий для крови и ее компонентов. При этом он не посчитал необходимым выполнить обязательные при закупке процедуры, предусмотренные действующим законодательством», — рассказали в милиции.

Фактически им было организовано производство без наличия необходимой документации и соответствующего оборудования, что привело к выпуску медицинских изделий, непригодных для реализации и использования.

«Медицинские изделия производились в нестерильных помещениях, и сами не соответствовали и не могли соответствовать показателю стерильности и иным требованиям в связи с отсутствием на заводе необходимого оборудования. Использование данных медицинских изделий в настоящее время недопустимо, так как это прямой риск для жизни и здоровья граждан», — дополнили в ведомстве.

Предполагаемая сумма ущерба — более 270 тысяч рублей (около 135 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY).

В отношении бывшего директора фармзавода возбуждено уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса Беларуси (Служебная халатность).

В настоящее время ведется следствие, выясняются обстоятельства противоправной деятельности должностного лица. Если в ходе расследования будет установлена коррупционная связь директора государственного предприятия с фирмой-поставщиком, его действия могут быть квалифицированы по более тяжкой статье Уголовного кодекса Беларуси.

Напомним, ранее в милиции сообщили о том, что руководитель одного из крупнейших государственных фармпредприятий Минска давал указания подчиненным ему работникам не производить отпуск противогриппозной вакцины, которая была произведена на данном предприятии, организациям системы органов здравоохранения Беларуси, а реализовывать ее только одной частной структуре. При этом в случае, если за приобретением вакцины обращались на завод-производитель, по поручению руководителя потенциальных покупателей отправляли на данную частную фирму, которая, естественно, продавала вакцину уже с наценкой. 2 мая в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК Беларуси (Злоупотребление властью или служебными полномочиями).

 
Теги: Минск
 
 
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"Использование данных медицинских изделий в настоящее время недопустимо, так как это прямой риск для жизни и здоровья граждан", - сообщили в ведомстве.
 
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