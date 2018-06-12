Минэкономики обещает в 2019 году рост реальных денежных доходов

Перед Министерством экономики в предстоящем году поставлены главные задачи в виде создания новых рабочих мест и увеличением количества занятых в экономике, о чем заявил глава ведомства Владимир Зиновский на Президиуме Совмина Республики Беларусь, представляя прогноз по социально-экономическому развитию страны на 2019-й год.

Глава Минэкономики отметил, что согласно прогнозам экспертов, в следующем году рост экономики Беларуси составит порядка 4,1%. ВВП. Планируется, что данный рост будет обеспечиваться внешним спросом (+1,7%) и внутренним спросом (+2,4%). Между тем, возможно возрастание показателей последнего, учитывая, что на 2019-й год приходится пиковое освоение финансов на возведении Белорусской АЭС.

В. Зиновский также подчеркнул, что рост реальных располагаемых денежных доходов населения будет зависеть от того, как будет расти производительность труда. Согласно прогнозам Минэкономики, доходы граждан вырастут в 2019-м году на 103,4%.