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В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли проходит общественно-консультативный совет

13.06.2018 12:03 — Новости Экономики | БT  
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По итогам 2016 года доля товарооборота продовольственных товаров сети "Евроопт" превысила значение 20 % на территории 56 районов и городов Беларуси, а также на территории трех областей.
 
 
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Его тема - возможное увеличение доли в объеме розничного оборота продовольственных товаров. Этот вопрос подняла организация "Евроторг". Это единственная сеть,...
 
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