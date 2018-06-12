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Песков: Лукашенко прибудет в Москву на открытие ЧМ-2018 по футболу

13.06.2018 12:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России планируют посетить главы разных государств. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК.

По его словам, по случаю ЧМ-2018 по футболу в Москву прибудет президент Беларуси Александр и посетит открытие турнира 14 июня.

Кроме того, на церемонию открытия приедут президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Белоруссии — Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и другие.

Подтвердить эту информацию в пресс-службе президента Беларуси не удалось.

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Открытие ЧМ-2018 состоится вечером 14 июня.

 
 
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По его словам, по случаю ЧМ-2018 по футболу в Москву прибудет президент Беларуси Александр и посетит открытие турнира 14 июня.
 
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