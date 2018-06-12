Кобяков: в Союзном государстве должна быть согласованная цифровая повестка

Андрей Кобяков. Фото из архива

13 июня, Москва /Корр. БЕЛТА/. В Союзном государстве должна быть согласованная цифровая повестка. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на заседании Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков считает, что формирование и реализация в рамках Союзного государства цифровой повестки должны стать приоритетным направлением. Правительства Беларуси и России уделяют большое внимание вопросу развития цифровой экономики как одному из ключевых факторов глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности двух стран.

"Как вы знаете, цифровая повестка рассматривается и в Евразийском экономическом союзе. Представляется важным проведение согласованных действий Беларуси и России по формированию и реализации цифровой повестки в формате Союзного государства", - отметил глава белорусского правительства.

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