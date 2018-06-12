|
Кобяков: в Союзном государстве должна быть согласованная цифровая повестка
13.06.2018 14:02 — Новости Экономики | БелТА
Андрей Кобяков. Фото из архива
13 июня, Москва /Корр. БЕЛТА/. В Союзном государстве должна быть согласованная цифровая повестка. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на заседании Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.
Андрей Кобяков считает, что формирование и реализация в рамках Союзного государства цифровой повестки должны стать приоритетным направлением. Правительства Беларуси и России уделяют большое внимание вопросу развития цифровой экономики как одному из ключевых факторов глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности двух стран.
"Как вы знаете, цифровая повестка рассматривается и в Евразийском экономическом союзе. Представляется важным проведение согласованных действий Беларуси и России по формированию и реализации цифровой повестки в формате Союзного государства", - отметил глава белорусского правительства.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 июня, Москва /Корр. БЕЛТА/. В Союзном государстве должна быть согласованная цифровая повестка. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)