Молочная война закончена, до мира далеко. Что мешает Москве и Минску договориться всерьез и надолго

В среду на заседании Совмина Союзного государства в Москве одной из тем для премьер-министров Беларуси и России Андрея Кобякова и Дмитрия Медведева будет сотрудничество в сельском хозяйстве. Острая фаза молочного конфликта миновала, еще 9 июня Минсельхозпрод и Россельхознадзор актуализировали дорожную карту по снятию взаимных ограничений на поставки молочной продукции. Но вопросы остались. В том числе о причинах регулярно возникающих претензий.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Беларусь и Россия договорились ускорить обмен данными, провести дополнительные проверки, обеспечить прозрачность информации. Но будут ли этого достаточно и насколько обоснованными были претензии российского ведомства?

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов уверен, что претензии не обоснованы, и дело вовсе не в качестве белорусской «молочки», а в проблемах российской отрасли.

Во-первых, высокие цены и низкие доходы населения привели к снижению спроса на молочную продукцию. Еще в 2012 году потребление молочных продуктов в России составляло 249 кг на человека в пересчете на молоко, в 2015 году упало до 239 кг, в 2017-м — до 233,4 кг, или около 70% от нормы. По итогам 2017 г. темпы роста потребительских цен на молоко и молочную продукцию (+5,16%) оказались выше темпов роста общего уровня потребительских цен в российской экономике (2,51%), потенциал дальнейшего роста цен на молочные продукты представляется ограниченным, предупреждает Milknews.

Во-вторых, из-за снижения спроса в России образовался избыток молока, а объявленных Минсельхозом молочных интервенций производители так и не дождались. В итоге, поясняет Богданов, российские производители сушили дорогое молоко в расчете на госзакупки в интервенционный фонд, надежды не оправдались, а упавшие цены обострили проблему со сбытом «дорогого» молока. А тут еще белорусский импорт некстати, да и ввоз Россией из третьих стран сухого молока превысил 50 тысяч тонн (по данным ФТС России). Все это в совокупности привело к резкому падению цен на российское сырое молоко к концу 2017 года, а на некоторые сырьевые товары, вроде сухого обезжиренного молока, цены вернулись к уровню 2013 года.

«К сожалению, наши российские партнеры не придумали ничего лучше, чем обвинить во всех бедах белорусских производителей, — констатируют в Минсельхозпроде, — хотя убедительных доказательств ни по одному вопросу представлено не было! Мы считаем эту ситуацию нарушением норм договора о ЕАЭС в части ограничения свободной торговли внутри союза, а также протекционистской мерой поддержки национальных производителей».

Российские эксперты эти предположения подтверждают. Введение ограничений на ввоз белорусской молочной продукции положительно повлияет на потребительские цены, а также на стоимость сырого молока у сельхозпроизводителей, цитирует ТАСС представителя в Минсельхоза РФ.

«Увеличится спрос со стороны торговых организаций на готовую отечественную продукцию, а молокоперерабатывающих предприятий — на сырое молоко. Таким образом, возникнут предпосылки для положительных изменений ценовой ситуации на рынке молока», — пояснили в министерстве.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Алексей Богданов отметил, что риторика в российских СМИ о «проблемном» белорусском молоке портит общий информационный фон, создавая впечатление о наполнении рынка низкокачественной продукцией и от этого страдают как российские, так и белорусские производители. При этом вопросы качества отходят на второй план и не решаются.

К примеру, неоднократно за последние годы поднималась проблема наводнившего прилавки сырного продукта . Эксперты отмечали, что сырный продукт, в котором всего 15% молочного жира стоит в два раза дешевле сыра, что привлекает потребителя. Минсельхозпрод Беларуси обращал внимание, что нередки случаи, когда в России на сырный продукт клеилась марка белорусского производителя, «подрывая имидж наших предприятий». В сырном продукте, рассказали специалисты, в большом количестве присутствуют растительные масла, в основном, пальмовое. «То, что делается из тропических масел, не должно называться сыром и лежать на одном прилавке с сыром. Это вводит потребителя в заблуждение», — считают эксперты.

Богданов отметил, что Россия импортирует 70% ввозимого в ЕАЭС сырного продукта, рынок которого оценивается примерно в 1 млрд долларов в год. Пальмового же масла, Россия ввозит в объеме около 1 млн тонн в год, а это и вовсе 97% от поставок в ЕАЭС.

Беларусь с 1 января ограничила ввоз сырного продукта из третьих стран, импорт резко упал, но аналогичные шаги Россия пока не сделала. Буксует пока и белорусская инициатива ужесточить Техрегламент Таможенного союза, запретив использовать растительные жиры для производства молочной продукции.

Собеседник уверен, что принятие белорусских инициатив по введению дополнительного контроля за ввозом и оборотом сыроподобной продукции, пальмового масла, а также внесения изменений в Техрегламент на молоко позволит в кратчайшие сроки навести порядок на общем молочном рынке. «Мы способны вместе, силами национальных производителей, обеспечить насыщение рынка Союзного государства качественным и честным молоком. Пора прекратить практику близорукого лоббизма отдельных направлений бизнеса, обвиняя во всех грехах Беларусь, и перейти к планомерной работе по наведению порядка, в том числе с использованием электронных систем, позволяющим обеспечивать транспорентность взаимных поставок животноводческой продукции» — резюмировал Богданов

Как ранее сообщалось, Россия заявила о введении с 6 июня временных ограничений на поставки белорусской молочной продукции. Речь идет о молочном сырье, в том числе в потребительской упаковке объемом более 2,5 литра. Ключевыми экспортными позициями Беларуси здесь были сухое молоко, сливки и сыворотка.

Россельхознадзор также озвучил претензии в адрес отдельных белорусских предприятий о наличии в их продукции нитратов.

Глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц назвал данное решение «протекционистским шагом» и «выбиванием с рынка» белорусских производителей.

Вопрос введения запрета также рассмотрела коллегия ЕЭК. Было отмечено, что введение ограничений имеет признаки нарушения пункта 8 статьи 58 раздела XI Договора о Евразийском экономическом союзе, согласно которому государства-члены имеют право вводить временные ветеринарные (ветеринарно-санитарные) меры только в случаях, представляющих угрозу и опасность для эпизоотического благополучия территорий стран Союза.

В очередной раз отношения на молочном фронте обострились в начале 2018 года. Москва заявила о намерении ограничить ввоз отдельных видов молочной продукции с 26 февраля. Однако сначала этот срок перенесли , а затем от введения ограничений отказались вовсе.

В середине марта было заявлено , что Россия и Беларусь подписали «дорожную карту» по процедуре снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018 год.

По данным Россельхознадзора, за 5 месяцев этого года из Беларуси в РФ было ввезено 18,6 тыс. тонн молока и сливок наливом и 32,6 тыс. тонн сухой молочной продукции. Это ниже показателей аналогичного периода прошлого года — 22,2 тыс. и 55,5 тыс. тонн соответственно.