Кобяков и Медведев нацелились на 40 млрд долларов

Торгово-экономические отношения Беларуси и России находятся на подъеме: за 2017-й год товарооборот увеличился на 23,5% до 32,4 млрд долларов, есть возможность выйти на 40 млрд долларов в год. Об этом шла речь на очередном заседании Совета министров Союзного государства в Москве в среду.



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«В этом году мы не снижаем темпов. Рост взаимной торговли за четыре месяца — порядка 17%. Речь идет об увеличении поставок. Если говорить о России, это оборудование, металлы, продовольствие, химия; если говорить о Беларуси, то это продовольствие, сельхозтовары, транспортные средства, текстиль, некоторые другие позиции», — цитирует пресс-служба правительства России премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Среди других значимых результатов от назвал то, что четыре из пяти платежей при взаимных расчетах, около 83%, в прошлом году были проведены в российских рублях. «Это, во-первых, говорит об определенном доверии к российской национальной валюте и, во-вторых, снижает нашу зависимость, что самое главное, конечно, от внешней конъюнктуры», — подчеркнул Медведев.

«Хорошо было бы, если бы весь наш взаимный товарооборот и в области ценообразования тоже формировался исключительно в национальных валютах — в российских рублях и белорусских рублях», — напомнил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков про периодически возникающую при резких колебания российского рубля проблему.

Кобяков считает, что сейчас важно приложить максимум усилий для закрепления тенденции роста товарооборота. В качестве стратегической задачи он предложил закрепить выход на уровень товарооборота в объеме свыше 40 млрд долларов, который был достигнут в 2012—2013 годах.

«Инструментами решения указанной задачи должны стать построение общего рынка, создание равных условий хозяйствования, сохранение потенциала машиностроительного комплекса и сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса, устранение действующих барьеров и ограничений и, наконец, создание союзного продукта и его совместное продвижение на рынки третьих стран. Весь этот комплекс вопросов прорабатывался в преддверии нашего заседания в рамках созданных межведомственных отраслевых рабочих групп, однако практические итоги проведенной работы остаются пока достаточно скромными и процесс решения проблемных вопросов движется не так быстро, как хотелось бы», — отметил белорусский премьер, обратив внимание на сохраняющиеся различия в подходах к решению этих вопросов со стороны отраслевых ведомств.

Медведев также напомнил про расширение инвестиционного сотрудничества. «Крупные проекты, которые мы реализуем, подтверждают, что мы готовы и открыты к такому взаимодействию. Речь идет прежде всего о возведении Белорусской атомной станции мощностью 2400 МВт. В 2020 году будет введен в эксплуатацию первый блок. Это также некоторые другие проекты: строительство завода по производству технического углерода, предприятий по производству сухих смесей, переработке сои», — пояснил он.

Кобяков рассказал также о деятельности Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства. «Пока, на наш взгляд, подготовленные решения больше напоминают дежурные формулировки, со штатным посылом продолжить работу. А вместе с тем стратегии и приоритеты инвестиционного и научно-технического развития наших стран занимают центральное и определяющее место в совместном будущем экономическом развитии. Ситуация вокруг подталкивает нас к интенсивной работе по модернизации и переводу национальных экономик на инновационный путь развития, на новый технологический уклад, который позволит нам обеспечить не только экономическую, но и политическую безопасность на обозримое будущее», — заявил премьер-министр Беларуси.

Он призвал активизировать разработку и принятие консолидированных мер по обеспечению перехода к формированию и функционированию полномасштабного единого научно-технологического пространства, обеспечив максимально высокую степень интеграции возможностей, научно-технических и инновационных потенциалов Беларуси и России как на межгосударственном, так и на межотраслевом уровне.

По итогам сегодняшнего заседания премьер-министры подписали 14 документов, сообщает пресс-служба правительства. В их числе — постановления об итогах торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России за 2017 год, о прогнозных балансах спроса и предложения по важнейшим видам продукции, об индикативных балансах топливно-энергетических ресурсов на 2018 год, об изменении порядка разработки и реализации программ Союзного государства.