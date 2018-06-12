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Кобяков: В Союзном государстве должна быть согласованная цифровая повестка
13.06.2018 17:29 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 13 июня. Андрей Кобяков считает, что формирование и реализация в рамках Союзного государства цифровой повестки должны стать приоритетным направлением. Об этом белорусский премьер-министр заявил 13 июня в Москве на заседании Совета министров Союзного государства.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 13 июня. Андрей Кобяков считает, что формирование и реализация в рамках Союзного государства цифровой повестки должны стать приоритетным направлением. Об...
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