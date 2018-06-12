Беларусь предлагает России восстановить товарооборот в $40 млрд

Беларусь предлагает Российской Федерации закрепить, как стратегическую задачу, выход на товарооборот между нашими странами свыше $40 млрд., о чем Председатель Совмина РБ Андрей Кобяков заявил 13.06.2018, участвуя в работе заседания Совета Министров Союзного государства.

Премьер-министр Беларуси отметил, что закрепленные в минувшем году позитивные тренды на восстановление роста экономики в наших странах нашли отражение в двусторонней торговле – в 2017-м году взаимный товарооборот вырос почти на четверть, составив порядка $32,4 млрд., что было на 80 процентов обеспечено платежами в национальных валютах. А. Кобяков призвал, чтобы ценообразование и товарооборот между РБ и РФ формировались исключительно в белорусских и российских рублях.

Глава белорусского правительства подчеркнул, что ныне важно приложение максимума усилий, дабы закрепить рост взаимного товарооборота, сообразно, он предложил закрепить, как стратегическую задачу, выйти на прежде достигнутый уровень товарооборота, объемом не менее $40 млрд.