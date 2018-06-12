Доверие как драйвер экономического роста. Кому уже поверил бизнес, а кому - пока никак

Инвестиции в основной капитал в конце 2017-го — начале 2018 год стали важнейшим фактором экономического роста, при этом бизнес охотно вкладывал собственные средства и коммерческие кредиты, что сделало более скромным вклад бюджетных средств. Причины такого оптимизма анализирует директор Исследовательского института ИПМ Александр Чубрик.



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По его оценкам, в реальном выражении коммерческое кредитование как источник финансирования инвестиций в первом квартале увеличилось в 2,7 раза. «Такое увеличение вряд ли можно объяснить простым снижением процентных ставок или увеличением ВВП — скорее, бизнес просто перестал опасаться краткосрочных макроэкономических рисков, которые еще недавно реализовывались в период следовавших друг за другом валютных кризисов», — отмечает Чубрик.

«Тот факт, что банки не опасаются выдавать инвестиционные (то есть как минимум среднесрочные) кредиты в белорусских рублях, а бизнес не ожидает очередного валютного кризиса, свидетельствует о возросшем доверии к монетарной политике и национальной валюте», — констатирует эксперт, напоминая, что в 2015 г., когда Нацбанк начинал макроэкономическую стабилизацию, мало кто верил в возможность вернуть доверие к рублю. «Но последовательная монетарная политика, направленная на снижение инфляции и долларизации, сработала — спустя полтора года с момента перехода на монетарное таргетирование и плавающий курс инфляционные ожидания белорусских предприятий начали быстро снижаться», — отмечает Чубрик.

На фоне улучшения макроэкономической ситуации заметно улучшилось восприятие малыми и средними предприятиями условий ведения бизнеса: удельный вес положительных оценок увеличился на 10 процентных пунктов за счет снижения отрицательных. Кроме того, продолжила снижаться доля тех, кто считал существующие внешние барьеры непреодолимыми: если в 2016 г. на это указали 39,2% респондентов, в 2017 г. 31,5%, то в 2018 г. — уже 25,2%, а оставшиеся 75% посчитали внешние барьеры «преодолимыми, заставляющими искать более эффективные бизнес-модели и рынки».

Усилия правительства в области либерализации бизнес-среды, в том числе декрет № 7, также не остались незамеченными. «За последние годы экономические власти страны сумели получить определенный кредит доверия бизнеса, что уже материализовалось в росте ВВП сверх ожиданий. Важнейшей задачей является укрепить это доверие — это позволит мобилизовать внутренние инвестиции и создать новые рабочие места в частном секторе», — уверен эксперт.

Даже несмотря на восстановление экономики, основной проблемой Беларуси представители малого и среднего предпринимательства называли большое количество убыточных предприятий, обусловливающее рост неплатежей. В 2017 г. она обострилась — 35% опрошенных указали на то, что за последний год они столкнулись с увеличением дебиторской задолженности.

Для решения проблем неплатежей бизнес стал чаще обращаться в суд: об участии в судебных разбирательствах за весь период до 2013 года заявили только 42 респондента, а за период с 2014-го по апрель-май 2017-го наличие такого опыта отметили уже 60 представителей, причем половина из них судилась за последние год и четыре месяца. Опыт судебных разбирательств заставил компании иначе взглянуть на целый ряд аспектов бизнес-среды. В частности, в 2017 году только 7,8% респондентов, не имевших опыта участия в судебных разбирательствах, отметили неэффективность судебной системы как барьер для развития бизнеса, в то время как среди судившихся МСП таких было 19,4%. Значимые различия — 15 и 22,5% — оказались и в отношении оценки произвольной трактовки законодательства органами власти. «Но уже по результатам опроса 2018 г. эти проблемы стали восприниматься как существенные барьеры для развития бизнеса вне зависимости от опыта судебных разбирательств», — констатирует Чубрик.

Еще одна проблема из того же поля — неравные условия деятельности по сравнению с государственными предприятиями. Например, в опросе 2017 г. 60% респондентов, имеющих опыт судебных разбирательств с госпредприятиями, отметили, что суды склонны выносить решения в пользу госкомпаний, — отмечает эксперт.

В целом неравные условия деятельности по сравнению с госпредприятиями все чаще называют в числе основных барьеров: если в 2015 году на это указали 17% респондентов, то в 2018-м — 37%. Другие характеристики институциональной среды (изменчивое законодательство, обременительные административные процедуры) и вовсе вошли в топ-5 барьеров в 2018 г. То есть бизнес, оказавшийся в предсказуемых макроэкономических условиях и перестроивший бизнес-модели в период рецессии, столкнулся с теми препятствиями, которые раньше были заметны только некоторым наиболее крупным и развитым субъекта, считает директор Исследовательского центра ИПМ.

«В ситуации, когда все больше частных компаний сосредоточены на расширении бизнеса, государству важно сосредоточиться на институциональных реформах, которые бы укрепили доверие к судебной системе и государству, сделали бы законодательство более прозрачным и стабильным и обеспечили бы гарантии исполнения контрактов. Решение этих задач требует времени и ориентации на долгосрочные результаты, а определенный кредит доверия со стороны бизнеса создает благоприятное окно возможностей для активизации институциональной реформы», — констатировал Чубрик.