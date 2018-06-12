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"Экономика на пальцах". Как правительство и ЕБРР толкают Беларусь на рыночный путь

13.06.2018 19:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 14 июня в 12.45.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

С 4 июня в Беларуси с визитом находились представители Европейского банка реконструкции и развития во главе с вице-президентом Аланом Пию. Высокие гости имели встречу с президентом Беларуси и предложили нашей стране помощь не только кредитами, но и экспертизой. А именно, они готовы помочь нам улучшить качество корпоративного управления наших многострадальных госпредприятий.

И это очень важно! Почему? На этот вопрос в прямом эфире ответит автор программы «Экономика на пальцах» Сергей Чалый.

Подключайтесь 14 июня в 12.45 к эфиру TUT.BY. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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ЕБРР готов помочь нам улучшить качество корпоративного управления наших многострадальных госпредприятий. Почему это важно?
 
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