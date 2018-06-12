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"Экономика на пальцах". Как правительство и ЕБРР толкают Беларусь на рыночный путь
13.06.2018 19:49 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 14 июня в 12.45.
С 4 июня в Беларуси с визитом находились
И это очень важно! Почему? На этот вопрос в прямом эфире ответит автор программы «Экономика на пальцах» Сергей Чалый.
Подключайтесь 14 июня в 12.45 к эфиру TUT.BY. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.
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