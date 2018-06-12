Плитку шоколада с автографом Лукашенко купил на аукционе за 20 тысяч рублей Мошенский

Плитку шоколада «Президент эксклюзив» с автографом президента Беларуси Александра Лукашенко продали на благотворительном аукционе за Br20 тыс. Торги состоялись 13 июня в легендарном магазине «Лакомка» в Минске во время презентации новой линейки шоколада «Президент», передает БЕЛТА.



Фото: БЕЛТА

Обладателем плитки шоколада, на упаковке которой также рукой президента написано пожелание «Мир вашему дому!», стал бизнесмен Александр Мошенский. Вырученные деньги будут перечислены Городищенскому дому-интернату для детей-инвалидов в Барановичском районе Брестской области.

Дом-интернат в 2018 году начал строительство за счет спонсорских средств жилого домика для размещения отделения сопровождаемого проживания с целью формирования у воспитанников навыков самостоятельного проживания и дальнейшей успешной интеграции их в общество.

Александр Мошенский подчеркнул, что очень рад, что деньги пойдут на поддержку детского дома. Он активно торговался за лот и неоднократно повышал ставку, которая буквально за несколько минут увеличилась в сотни раз с Br2,75, что соответствует розничной цене на этот шоколад.

Презентацию в «Лакомке» посетили известные спортсмены, артисты, бизнесмены, медийные персоны. Все они смогли продегустировать новую линейку шоколада «Президент», которая буквально на днях поступила в широкую продажу.

«Коммунарка» уже более года выпускает шоколад «Президент» без сахара. Особая рецептура и насыщенный вкус сделали его популярным и в Беларуси, и за ее пределами. Главная инновация новой линейки «Президент Эксклюзив» заключается в купажировании лучших сортов какао-бобов из нескольких стран. Предприятие уже выпустило около 60 т шоколада новой линейки — по 20 т с содержанием какао-бобов 72%, 78% и 85%. Все три вида шоколада имеют различный, неповторимый вкус.

Отличие новой линейки шоколада «Президент» от предыдущего продукта также заключается в выборе заменителя сахара. В новой продукции использован лактит (в предыдущей мальтит и экстракт стевии), который получается при производстве молочной сыворотки. Этот натуральный продукт гораздо слаще сахара, но практически не всасывается в кишечнике и является низкокалорийным (2,4 кал/г). В состав шоколада также входит инулин — природный пребиотик, а также особенно ароматный бургундский ванилин. Вместо соевого лецитина использован лецитин подсолнечника.

Отмечается, что новый шоколад прекрасно подойдет тем, кто следит за фигурой и в целом ведет здоровый образ жизни. При этом по своим органолептическим показателям он не уступает аналогичному продукту с сахаром.

До начала массового производства «Президент Эксклюзив» презентовали 15 мая на Национальной выставке Беларуси в Таджикистане. Там же его продегустировали президенты Беларуси и Таджикистана. Новый шоколад был презентован и в Израиле, во время официального визита в эту страну вице-премьера Михаила Русого. Уже планируются поставки продукта в США, Россию и на другие рынки. Этому способствует и соотношение цены и качества: белорусский шоколад без сахара ни в чем не уступает бельгийскому, но стоит в разы дешевле.