Все члены коллегии ЕЭК считают, что Россельхознадзор нарушил право ЕАЭС с белорусским молоком

Все члены коллегии Евразийской экономической комиссии считают, что Россельхознадзор нарушил право Евразийского экономического союза, введя ограничения на поставки отдельных видов молочной продукции со всей территории Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщил директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Станислав Бубен, комментируя состоявшееся на заседании Коллегии ЕЭК обсуждение ситуации с поставками в Россию белорусской молочной продукции.



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«По инициативе Минэкономики Беларуси сегодня на заседании Коллегии ЕЭК рассмотрен вопрос о введении Россельхознадзором с 6 июня временных ограничений на поставки в Россию молочной продукции. Все члены Коллегии отметили нарушение Россельхознадзором норм права союза (пункт 8 статьи 58 Договора о ЕАЭС). В соответствии с ним полный запрет на поставки молочной продукции со всей территории страны может вводиться только в случае наличия информации об ухудшении эпизоотической ситуации на территории Беларуси. Такая информация отсутствует», — подчеркнул Станислав Бубен.

По его словам, ввиду того, что подготовленный Департаментом функционирования внутренних рынков ЕЭК проект решения носил общий характер и не отвечал в полной мере запросу белорусской стороны, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Сергей Сидорский занял принципиальную позицию, заявив о необходимости корректировки документа.

«Министром ЕЭК предложено отразить в проекте решения просьбу к правительству России по отмене указания Россельхознадзора от 4 июня 2018 года № ФС-КС-7/13391, которым неправомерно введены ограничения, и необходимости обеспечения обязательного соблюдения Россельхознадзором норм Договора о ЕАЭС и решения Совета ЕЭК о порядке взаимодействия уполномоченных органов сторон при введении временных ветеринарных мер», — пояснил Станислав Бубен.

По итогам обсуждения коллегия ЕЭК приняла решение в течение недели доработать проект решения и рассмотреть его на очередном заседании, добавил директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК.

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