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Замминистра иностранных дел Шестаков и делегация польского МИД заявили о необходимости повышения качества и практической отдачи от двусторонних контактов

13.06.2018 19:18 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 13 июня. О необходимости повышения качества и практической отдачи от двусторонних контактов было заявлено на встрече заместителя министра иностранных дел Евгения Шестакова с делегацией Польши во главе с заместителем директора экономического департамента МИД страны, послом в Минске в 2016—2018 годах Конрадом Павликом.

Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов белорусско-польского сотрудничества, "отметив положительную динамику двусторонних экономических контактов, рост торгового оборота между двумя странами и увеличение интереса польских инвесторов к реализации проектов в Беларуси", сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Участники обсудили календарь совместных экономических мероприятий на 2018—2019 годы.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 июня. О необходимости повышения качества и практической отдачи от двусторонних контактов было заявлено на встрече заместителя министра иностранных дел...
 
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