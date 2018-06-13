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Более 10 вопросов рассмотрено на заседании Совета Министров Союзного государства
13.06.2018 21:10 — Новости Экономики | БT
Андрей Кобяков, Премьер-министр Беларуси: "В качестве стратегической задачи предлагаю закрепить выход на ранее существовавший уровень товарооборота в объеме свыше $40 млрд. Инструментами решения у каждой задачи должны стать построение общего рынка, создание равных условий хозяйствования, сохранение потенциала машиностроительного комплекса и сотрудничество в сфере АПК, устранение барьеров и ограничений и, наконец, создание союзного продукта и его совместное продвижение на рынки третьих стран. В поле зрения остается вопрос поставок на российский рынок белорусской сельхозтехники. Наша общая задача найти взаимовыгодный компромисс для обеспечения равной и справедливой конкуренции".
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