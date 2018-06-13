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Компания "Савушкин продукт" удостоена "Хрустальной премии"

13.06.2018 21:35 — Новости Экономики | БT  
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Из Брюсселя репортаж Ольги Анищенко. Ежегодно на старте лета Брюссель щедро осыпает конкурсными звездами тех, кто лучше других способен угодить вкусам самой изысканной публики. Лестно, что в этом году самые ценные награды уезжают в Беларусь. Вдвойне приятно! Ведь конкурс снискал славу "Оскара" в пищевой индустрии. Он уже который год работает на имидж страны, в очередной раз подтверждая, что даже на непростом молочном рынке Европы Беларусь достойно держит марку.
 
 
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