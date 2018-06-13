В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компания "Савушкин продукт" удостоена "Хрустальной премии" Отечественная перерабатывающая отрасль упрочивает свои позиции на международной арене. Самый рейтинговый дегустационный конкурс в мировой индустрии питания...

Из Брюсселя репортажЕжегодно на старте лета Брюссель щедро осыпает конкурсными звездами тех, кто лучше других способен угодить вкусам самой изысканной публики. Лестно, что в этом году самые ценные награды уезжают в Беларусь. Вдвойне приятно! Ведь конкурс снискал славу "Оскара" в пищевой индустрии. Он уже который год работает на имидж страны, в очередной раз подтверждая, что даже на непростом молочном рынке Европы Беларусь достойно держит марку.