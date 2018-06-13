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Где граница между здоровой конкуренцией и нездоровым монополизмом в розничной торговле?
13.06.2018 21:27 — Новости Экономики | БT
Этот магазин в одном из спальных районов Минска работает не первый год. Бизнесмен со стажем Виктор Маргелов открыл такие же точки и в регионах. Говорит, добросовестная конкуренция на рынке торговли - это создание условий для развития и частников, и крупных игроков. Но из-за аппетитов отдельных представителей ритейла, желающих увеличить свое присутствие в регионах более чем на 20 %, бизнес опасается, что маленькие точки просто съедят.
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Где граница между здоровой конкуренцией и нездоровым монополизмом в розничной торговле - сегодня выясняли на заседании общественно-консультативного совета при...
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