В ожидании изменения ставки рефинансирования: обзор кредитов на недвижимость

Взяли мы за основу кредит на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов и квартир и на приобретение жилья. В среднем ставки варьируются от 11% до 16,45% годовых.

Кредит Беларусбанка, к примеру, выдаётся на общих основаниях и каких либо льгот не предусматривает. Срок - до 20 лет с возможностью досрочного погашения без штрафных санкций. Проценты начисляются только за фактическое время пользования кредитом. Процентная ставка равна ставке рефинансирования + 3 п.п. А это 13,5% годовых.