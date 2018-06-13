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В ожидании изменения ставки рефинансирования: обзор кредитов на недвижимость
14.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Дешевле – только для многодетных
Взяли мы за основу кредит на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов и квартир и на приобретение жилья. В среднем ставки варьируются от 11% до 16,45% годовых.
Кредит Беларусбанка, к примеру, выдаётся на общих основаниях и каких либо льгот не предусматривает. Срок - до 20 лет с возможностью досрочного погашения без штрафных санкций. Проценты начисляются только за фактическое время пользования кредитом. Процентная ставка равна ставке рефинансирования + 3 п.п. А это 13,5% годовых.
Оформление кредита гражданам, получающим заработную плату (пенсию) в учреждениях банка возможно без предоставления справки о доходах. Объём кредита может доходить до 90% стоимости строительства (реконструкции) жилого помещения в пределах платежеспособности кредитополучателя.
По кредиту в размере не больше 100 тысяч рублей предусмотрено обеспечение в виде поручительства, залога и иных способов. По кредиту в размере свыше 100 тысяч рублей - поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения.
Погашение основного долга по кредиту осуществляется по следующему алгоритму. При строительстве жилых помещений в многоквартирных жилых домах – со следующего месяца после истечения 18 месяцев, следующих за месяцем приемки в эксплуатацию законченного строительства, но не позднее чем через три года после заключения кредитного договора.
Важные нюансы
При расчете размера кредита при недостаточной платежеспособности кредитополучателя, по решению кредитного комитета, в совокупный доход могут включаться доходы поручителей – близких родственников (членов семьи) кредитополучателя (супруги(а), родителей, родных братьев (сестер) обоих супругов, детей, внуков).
Так вот. До нас дошла информация, что этот пункт в Беларусбанке слегка подкорректировали. Корреспондент Realt.by связался с онлайн консультантом банка, чтобы все выяснить. История была простой: «У меня зарплата 1000 рублей. Жена не работает. Но, есть богатые друзья, которые готовы стать поручителями. Какой кредит дадут в этом случае под залог строящегося жилья?»
Теоретическую возможность успешного исхода такой истории нам подтвердили, но оказалось, что все-таки банк будет учитывать доходы только одного поручителя: "По заявлениям (пакетам документов), принятым с 28.05.2018 по 30.06.2018 (включительно), в совокупный доход заявителя могут быть включены доходы не более одного поручителя. В первоочередном порядке рассматривается вопрос о предоставлении в обеспечение кредита поручительства супруги заявителя. К сожалению, ваша супруга не работает…"
Ставка больше, но кредит доступней
Белинвестбанк выдаёт
Размер процентной ставки равен 1,3 ставки овернайт (то есть 15,28% годовых). При этом, процентная ставка не может быть ниже ее абсолютного значения, рассчитанного на дату заключения кредитного договора.
Проценты уже не на минимуме, но зато привлекает кредит вполне либеральными условиями. Например, базовый способ обеспечения – поручительство физического лица или поручительство юридического лица; максимальная сумма кредита – рассчитывается исходя из кредитоспособности заявителя и платежеспособности поручителя(ей). Приводи хоть десять поручителей, всех их у тебя примут.
Почти что ипотека
На вопрос, что такое белорусская ипотека, попробуем ответить на примере кредита «Скоро новоселье» от Белгазпромбанка. Это в западных странах ипотека подразумевает маленькие проценты, у нас всё немного по другому...
По кредиту «Скоро новоселье» деньги сейчас выдаются под 16,45% годовых. Кстати, процент тут тоже не фиксированный – ставка рефинансирования увеличенная на 5,95 п.п.
Кредиты выдаются на финансирование приобретения и строительства квартир в многоквартирных домах, а также рефинансирование ранее полученных кредитов в других банках на приобретение и строительство квартир. Достоинства ипотечного кредитования в Белгазпромбанке – минимальный пакет документов и упрощенный порядок получения кредита. Так, во всяком случае, они сами о себе заявляют.
Максимальная сумма: не более 80% от рыночной стоимости залогового имущества; срок предоставления кредита 20 лет; а способы обеспечения - залог квартиры и/или поручительство физических лиц.
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