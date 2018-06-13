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Прокурор попросил Верховный суд оставить приговор авторам "Регнума" в силе
14.06.2018 10:27 — Новости Экономики | Tut.by
Прокурор попросил Верховный суд оставить приговор авторам «Регнума» без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Об этом он заявил, выступая 14 июня в суде на заседании по рассмотрению жалобы осужденных.
По словам прокурора Андрея Савановича поводы и основания для возбуждения уголовных дел имелись, а решение суда первой инстанции принято обосновано.
— Отсутствие решений о признании публикаций обвиняемых экстремистскими, о блокировке ресурсов, где они размещены, включение статей в сборники не являются препятствием для привлечения обвиняемых к уголовной ответственности, — заявил прокурор Андрей Саванович. — С учетом изложенного приговор оставить без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
Во время первого заседания в Верховном суде 12 июня
Решение Верховного суда по жалобе будет озвучено 14 июня в 12.30.
За что судили публицистов?
Напомним, три «пророссийских публициста»: Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко
Экспертизу текстов проводила Республиканская экспертная комиссия по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. Комиссия постановила, что тексты авторов имели признаки разжигания расовой, национальной или религиозной вражды или розни, совершенного группой лиц. В эту
Во время допроса в суде, который начался
Адвокаты обвиняемых заявляли ходатайство о проведении повторной психолого-лингвистической экспертизы публикаций, поскольку считают, что один из экспертов является «идейным противником обвиняемых». Но суд в удовлетворении ходатайства отказал.
2 февраля 2018 года Минский городской суд
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По словам прокурора Андрея Савановича поводы и основания для возбуждения уголовных дел имелись, а решение суда первой инстанции, принято обосновано.
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