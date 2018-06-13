Стартап FaceMetrics объявил о привлечении 2 млн долларов инвестиций для разработки цифрового AI-помощника Read2play , который сообщает родителям о действиях детей на iPad и контролирует их игровое время.



Фото: FaceMetrics



Предполагается, что первыми пользователями проекта станут детские дома. Они получат 1000 планшетов с приложением от инвесторов проекта VP Capital Виктора Прокопени и Larnabel Venture Саида Гуцериева. Для Беларуси приложение будет бесплатным.

Приложение решает проблему родителей и учителей с контролем детей за временем чтения, обучения и игр на планшете. Запатентованные технологии через камеру отслеживают направление взгляда, эмоции и физическое состояние детей. Они могут определять, например, симуляцию чтения или усталость ребенка намного точнее, чем родители. В итоге приложение в игровой форме мотивирует детей читать.

Идея игрофицировать чтение и обучение с помощью AI появилась, когда дети авторов проекта, Виктора Прокопени и Михаила Бойко, начали «зависать» на играх. На фоне этого цифрового «наркотика», где есть анимация, музыка, графика, переключить внимание на книги тяжело. Нужен «детокс» от такой зависимости, считает Прокопеня. «Мир усложняется, подход к образованию меняется. Через 20 лет половину профессий заменят новые. Как подготовить детей к технологическому „завтра“? Одного образования будет недостаточно, детям придется учиться постоянно и эффективнее, чем нам. Основное средство производства сегодня — мозг, улучшать его можно только через знания. И чтение — самый простой инструмент для этого. Но особенность детей в том, что они не хотят читать и любят игры. Мы хотим изменить отношение к чтению и обучению».

Приложение, которое «учит детей учиться» и выполняет функцию родительского контроля за процессом разрабатывает FaceMetrics. Приложение простое (им не нужно управлять), самостоятельное (знает, что делать) и умное (использует искусственный интеллект).

Информацию о детях программа анализирует и направляет родителям, и только они имеют к ней доступ — приложение соответствует требованиям GDPR (регламент ЕС о защите и хранении информации) и COPPA (американский федеральный закон о защите приватности детей в Интернете).

Михаил Бойко, CEO FaceMetrics, говорит, что Read2play решает несколько проблем между родителями и детьми. Например, проблему торгов за время чтения: час почитал — час поиграл. Если заставлять читать, интерес к книгам снижается. Через контроль привить любовь к чтению невозможно. А если это будут не родители, а цифровой друг? Ребенок слышит «хватит играть» от родителей и может расстраиваться и злиться. Приложение выберет момент для послания и это будет не грубое давление, а понятные детям сообщения.



Фото: FaceMetrics

Приложение способно выявлять склонности к профессиям и анализировать прогресс скорости и выразительности чтения вслух, оно может определить качество чтения (что ребенок не понял, что перечитывал, что пропустил), эмоции и физическое состояние, которое взрослыми не всегда учитывается.

Подобные технологии (разработка Babuba и FaceMetrics с R&D центрами в Минске) в новом приложении «трекают», сколько и с какой скоростью ребенок читает, что перечитывал или не понял, какие эмоции испытывал от книг и т.д. Они «видят», насколько он устал (сутулится и приблизился к экрану, покраснели или сухие глаза и т.п.). Они могут «запретить» игру, чтобы ребенок отдохнул, или (если бодр) — пока не прочитает текст. Все в игровой форме, без давления на ребенка и — без жесткого контроля.

«Из-за загруженности мы проводим с детьми мало времени, — говорит Михаил Бойко. — И его жалко тратить на контроль и связанные с ним негативные эмоции. Общение должно доставлять радость — и нам, и детям. Мы решили превратить чтение в игру, а функцию мягкого контроля отдать приложению, сделав его максимально внимательным к когнитивному и эмоциональному состоянию ребенка».

«Я хочу отдохнуть и покушать» — скажет разряженный планшет. Или «Я устал, уложи меня спать» — когда ребенок устал, и «У меня нет сил, я выключаюсь…» — когда продолжает играть. Если он не устал, и хочет читать больше положенного часа, приложение за это подарит дополнительное игровое время. Если он читал невнимательно (что программа видит), то просто отыграет час — и никаких подарков.

Михаил Бойко создал несколько успешных медицинских компаний и 10 лет руководил крупным отделом в EPAM (в том числе придумал и развил EPAM GARAGE). Сейчас он CEO FaceMetrics.

Виктор Прокопеня занимает 12 место в топе-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси по версии «Ежедневника». Последние годы является крупнейшим плательщиком подоходного налога с физлиц . VP Capital Виктора Прокопени и инвестфонд семьи Гуцериевых Larnabel Ventures в 2017 году инвестировали в четыре стартапа, разрабатывающие технологии на основе AI. FaceMetrics стал пятым совместным проектом.