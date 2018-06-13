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"Мы сможем создать условия для комфортного риэлтерского бизнеса". Интервью нового руководителя КонфАН
14.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
— Олег Маркович, с чем связана смена руководства организации?
— Смена руководства в любой сфере —это обычный процесс ротации. Бывший председатель КонФАН — человек, обладающий уникальной способностью обосновывать и доносить своё мнение и в тоже время умеющий слушать. За время руководства конфедерацией Татьяны Николаевны принято большое количество решений, которые были направлены на создание благоприятных условий и возможностей для риэлтерского сообщества.
Ряд вопросов решён, однако, далеко не всё воплощено в жизнь. Перед риэлтерами сегодня просто вал задач, которые необходимо решать немедленно. Иногда, казалось бы, решение лежит на поверхности, и вдруг какое-то изменение законодательства, мнение профильных министерств может перевернуть всё с ног на голову. И руководителю необходимо инициировать изменения по подходу к решению, казалось, ещё вчера решённой задачи. Конфедерация получила заявление об освобождении от должности бывшего председателя и удовлетворила её просьбу. Мы заранее знали, что такое заявление есть. Многие члены конфедерации обратились ко мне с предложением возглавить КонФАН, я, в принципе, не рассматривал себя в этой роли. Но коллеги убедили, что они видят во мне потенциал в данном направлении. Я не сразу согласился, да и сейчас в некотором волнении. Во-первых, это огромная ответственность. Во-вторых, я территориально большую часть времени нахожусь в Гомеле и Могилеве. Однако мне обещали всеобщую поддержку, на что я и рассчитываю.
— Какие проблемы вы хотели бы в первую очередь решить в новом статусе?
— Передо мной много интересных и актуальных вопросов. Это внедрение МЛС (мультилистинговая система, — прим. ред.), системы партнёрских продаж, работа над указом №15, коренное изменение подхода к оплате риэлтерских услуг. Работа с государственными органами по вопросу получения информации, необходимой для защиты интересов граждан, совершающих сделки с недвижимостью. Работа по взаимодействию с профильными сайтами, повышение статуса риэлтера, как специалиста, который несёт клиенту благо. И это только вершина айсберга.
— Вы долго жили в Америке. Готовы ли какие-то зарубежные новшества и практики привнести в деятельность КонфАН?
— Я действительно жил в США, много путешествую. Буквально недавно я посетил скандинавские страны, где встречался с коллегами. У меня очень тесные связи с риэлтерами Украины. Безусловно, это мой жизненный опыт, который даёт возможность посмотреть на многие вещи со стороны. И будучи одним из инициаторов МЛС и партнёрских продаж, я опираюсь именно на этот опыт. Конечно, очень сложно привязать международную практику к нашей действительности. Зачастую многие бизнес-процессы идут в разрез с законодательством. Но ничто в нашем мире не вечно, и нужно отдать должное, чиновники начинают если не слушать, то прислушиваться к мнению профессионалов.
— Почему риэлтерам много лет не удается решить свои проблемы и получить от государства необходимые льготы и условия для работы?
— Я не могу сказать, что ничего не сделано. Сегодня мы получаем необходимую информацию из расчетных центров, кадастровое агентство готово предоставлять нам историю объекта. Министерство юстиции включило риэлтеров в межведомственную комиссию по обсуждению указа о риэлтерской деятельности и по ряду других нормативных документов. Идёт работа по оптимизации налогооблажения. То есть, что-то сделано. Но ещё больше предстоит сделать, и я верю, что у нас есть возможность создать все условия для комфортного ведения бизнеса риэлтерским сообществом.
— Как вы будете сотрудничать с другими объединениями риэлтеров? Будете ли решать какие-то проблемы совместно?
— Хочу отметить, что КонФАН является организацией, созданной участниками общественного объединения БеЛАН для выполнения задач, которые в рамках общественно объединения выполнить не представлялось возможным. Поэтому и задачи и цели у КонФАН и БеЛАН одни и те же. Сегодня практически по всем стратегическим вопросам между организациями, объединяющими большинство риэлтеров Беларуси — КонФАН, БеЛАН и СРО нет противоречий. А если существуют разные взгляды, то мы садимся за круглый стол и находим консенсус. В этом наша сила. Моя основная задача — сохранить эту консолидацию и добиться стабильных и понятных условий для ведения риэлтерского бизнеса.
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"Мы сможем создать условия для комфортного риэлтерского бизнеса". Интервью нового руководителя КонфАН
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