ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Мы сможем создать условия для комфортного риэлтерского бизнеса". Интервью нового руководителя КонфАН

14.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A
"Мы сможем создать условия для комфортного риэлтерского бизнеса". Интервью нового руководителя КонфАН

— Олег Маркович, с чем связана смена руководства организации?

— Смена руководства в любой сфере —это обычный процесс ротации. Бывший председатель КонФАН — человек, обладающий уникальной способностью обосновывать и доносить своё мнение и в тоже время умеющий слушать. За время руководства конфедерацией Татьяны Николаевны принято большое количество решений, которые были направлены на создание благоприятных условий и возможностей для риэлтерского сообщества.

Ряд вопросов решён, однако, далеко не всё воплощено в жизнь. Перед риэлтерами сегодня просто вал задач, которые необходимо решать немедленно. Иногда, казалось бы, решение лежит на поверхности, и вдруг какое-то изменение законодательства, мнение профильных министерств может перевернуть всё с ног на голову. И руководителю необходимо инициировать изменения по подходу к решению, казалось, ещё вчера решённой задачи. Конфедерация получила заявление об освобождении от должности бывшего председателя и удовлетворила её просьбу. Мы заранее знали, что такое заявление есть. Многие члены конфедерации обратились ко мне с предложением возглавить КонФАН, я, в принципе, не рассматривал себя в этой роли. Но коллеги убедили, что они видят во мне потенциал в данном направлении. Я не сразу согласился, да и сейчас в некотором волнении. Во-первых, это огромная ответственность. Во-вторых, я территориально большую часть времени нахожусь в Гомеле и Могилеве. Однако мне обещали всеобщую поддержку, на что я и рассчитываю.

Какие проблемы вы хотели бы в первую очередь решить в новом статусе?

— Передо мной много интересных и актуальных вопросов. Это внедрение МЛС (мультилистинговая система, — прим. ред.), системы партнёрских продаж, работа над указом №15,  коренное изменение подхода к оплате риэлтерских услуг. Работа с государственными органами по вопросу получения информации, необходимой для защиты интересов граждан, совершающих сделки с недвижимостью. Работа по взаимодействию с профильными сайтами, повышение статуса риэлтера, как специалиста, который несёт клиенту благо. И это только вершина айсберга.

"Мы сможем создать условия для комфортного риэлтерского бизнеса". Интервью нового руководителя КонфАН

— Вы долго жили в Америке. Готовы ли какие-то зарубежные новшества и практики привнести в деятельность КонфАН?

— Я действительно жил в США, много путешествую. Буквально недавно я посетил скандинавские страны, где встречался с коллегами. У меня очень тесные связи с риэлтерами Украины. Безусловно, это мой жизненный опыт, который даёт  возможность посмотреть на многие вещи со стороны. И будучи одним из инициаторов МЛС и партнёрских продаж, я опираюсь именно на этот опыт. Конечно, очень сложно привязать международную практику к нашей действительности. Зачастую многие бизнес-процессы идут в разрез с  законодательством. Но ничто в нашем мире не вечно, и нужно отдать должное, чиновники начинают если не слушать, то прислушиваться к мнению профессионалов.

— Почему риэлтерам много лет не удается решить свои проблемы и получить от государства необходимые льготы и условия для работы?

— Я не могу сказать, что ничего не сделано. Сегодня мы получаем необходимую информацию из расчетных центров, кадастровое агентство готово предоставлять нам историю объекта. Министерство юстиции включило риэлтеров в межведомственную комиссию по обсуждению указа о риэлтерской деятельности и по ряду других нормативных документов. Идёт работа по оптимизации налогооблажения. То есть, что-то сделано. Но ещё больше предстоит сделать, и я верю, что у нас есть возможность создать все условия для комфортного ведения бизнеса риэлтерским сообществом.

— Как вы будете сотрудничать с другими объединениями риэлтеров? Будете ли решать какие-то проблемы совместно?

— Хочу отметить, что КонФАН является организацией, созданной участниками общественного объединения БеЛАН для выполнения задач, которые в рамках общественно объединения выполнить не представлялось возможным. Поэтому и задачи и цели у КонФАН и БеЛАН одни и те же. Сегодня практически по всем стратегическим вопросам между организациями, объединяющими большинство риэлтеров Беларуси — КонФАН, БеЛАН и СРО нет противоречий. А если существуют разные взгляды, то мы садимся за круглый стол и находим консенсус. В этом наша сила. Моя основная задача — сохранить эту консолидацию и добиться стабильных и понятных условий для ведения риэлтерского бизнеса.

Читайте также:

«Дольщики увидят, когда, из чего и за сколько сделан каждый метр». Зачем блокчейн в строительстве

Продал «недострой» — плати налог. Почему собственников незавершённых строений лишают льготы

Риэлтеры: если ценообразование будет рыночным, то стоимость услуг может снизиться

Анатолий Звездин: «Риэлтеры сами виноваты в том, что их проблемы до сих пор не решены»

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях сменился руководитель Конфедерации агентств недвижимости — вместо Татьяны Недеревой-Архипец организацию возглавил директор агентства недвижимости...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Все члены коллегии ЕЭК считают, что Россельхознадзор нарушил право ЕАЭС с белорусским молоком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика