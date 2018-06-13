"Мы сможем создать условия для комфортного риэлтерского бизнеса". Интервью нового руководителя КонфАН

— Олег Маркович, с чем связана смена руководства организации?

— Смена руководства в любой сфере —это обычный процесс ротации. Бывший председатель КонФАН — человек, обладающий уникальной способностью обосновывать и доносить своё мнение и в тоже время умеющий слушать. За время руководства конфедерацией Татьяны Николаевны принято большое количество решений, которые были направлены на создание благоприятных условий и возможностей для риэлтерского сообщества.

Ряд вопросов решён, однако, далеко не всё воплощено в жизнь. Перед риэлтерами сегодня просто вал задач, которые необходимо решать немедленно. Иногда, казалось бы, решение лежит на поверхности, и вдруг какое-то изменение законодательства, мнение профильных министерств может перевернуть всё с ног на голову. И руководителю необходимо инициировать изменения по подходу к решению, казалось, ещё вчера решённой задачи. Конфедерация получила заявление об освобождении от должности бывшего председателя и удовлетворила её просьбу. Мы заранее знали, что такое заявление есть. Многие члены конфедерации обратились ко мне с предложением возглавить КонФАН, я, в принципе, не рассматривал себя в этой роли. Но коллеги убедили, что они видят во мне потенциал в данном направлении. Я не сразу согласился, да и сейчас в некотором волнении. Во-первых, это огромная ответственность. Во-вторых, я территориально большую часть времени нахожусь в Гомеле и Могилеве. Однако мне обещали всеобщую поддержку, на что я и рассчитываю.

— Какие проблемы вы хотели бы в первую очередь решить в новом статусе?