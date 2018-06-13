ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Национальное кадастровое агентство впервые оценило объекты интеллектуальной собственности

14.06.2018 10:11 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 14 июня. Национальное кадастровое агентство (НКА) впервые оценило объекты интеллектуальной собственности, сообщила пресс-служба Госкомимущества.

В мае 2018 года сотрудники НКА провели оценку остаточной и рыночной стоимости интернет-сайтов, принадлежащих крупному белорусскому оператору и разработчику — РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен".

"Полученные результаты и опыт являются уникальными, поскольку оценка рыночной стоимости коммерциализированных объектов интеллектуальной собственности (ОИС) в настоящее время в Беларуси по-прежнему явление достаточно редкое. Однако вместе с возрастающим значением ОИС в текущей деятельности предприятий параллельно начинает возрастать и спрос на этот вид услуг. С развитием рыночных отношений возникла потребность производить оценку объектов интеллектуальной собственности для последующего извлечения как материальной, так и нематериальной выгоды", — отметили в агентстве.

Особенностью интернет-сайта как объекта оценки является то, что он представляет собой составное произведение и является объектом авторского права. В него как в составное произведение могут включаться следующие объекты авторского права: компьютерная программа, обеспечивающая функционирование веб-сайта; дизайн веб-сайта; иные объекты авторских прав (базы данных, географические карты, текстовые произведения и другое). В веб-сайт также могут включаться иные объекты интеллектуальной собственности, например товарный знак или знак обслуживания.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 14 июня. Национальное кадастровое агентство (НКА) впервые оценило объекты интеллектуальной собственности, сообщила пресс-служба Госкомимущества. В мае 2018...
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Мы сможем создать условия для комфортного риэлтерского бизнеса". Интервью нового руководителя КонфАН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика