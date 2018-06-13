Верховный суд оставил в силе приговор публицистам, осужденным за разжигание национальной вражды или розни

Верховный суд оставил в силе приговор авторам российского информационного агентства «Регнум», осужденным за разжигание национальной вражды или розни.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

14 июня Верховный суд вынес решение по апелляционной жалобе Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Жалоба осталась без удовлетворения, а приговор — пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года — в силе.

— Приговор оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения, — зачитал решение суда председательствующий на процессе судья Верховного суда Владимир Давыдов.

Во время первого заседания в Верховном суде 12 июня осужденные просили отменить приговор и все обвинения с них снять. Жалобу рассматривали трое судей Верховного суда.

Прокурор Андрей Саванович во время своего выступления попросил суд оставить приговор без изменений , а апелляционную жалобу без удовлетворения.

За что судили публицистов?

Напомним, три «пророссийских публициста»: Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко были задержаны в декабре 2016 года. Причиной задержания стали их публикации на сайтах российских изданий «Регнум», Lenta.Ru и EurAsia Daily, проверку по которым инициировало Министерство информации.

Экспертизу текстов проводила Республиканская экспертная комиссия по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. Комиссия постановила, что тексты авторов имели признаки разжигания расовой, национальной или религиозной вражды или розни, совершенного группой лиц. В эту экспертизу также вошли психолого-лингвистические исследования.

Во время допроса в суде, который начался в декабре 2017 года, один из экспертов заявил , что в ходе исследования специалисты искали не признаки экстремизма, а смотрели, содержатся или не содержатся в тексте «признаки экстремистских значений». И пришли к выводу, что в текстах этих авторов таким признакам соответствуют возбуждение национальной вражды или розни и унижение национальной чести или достоинства.

Адвокаты обвиняемых заявляли ходатайство о проведении повторной психолого-лингвистической экспертизы публикаций, поскольку считают, что один из экспертов является «идейным противником обвиняемых». Но суд в удовлетворении ходатайства отказал.

2 февраля 2018 года Минский городской суд вынес приговор . Суд признал их виновными в умышленных действиях, направленных на разжигание национальной вражды или розни, совершенных группой лиц. Они получили по пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года и были освобождены в зале суда под подписку о невыезде. За решеткой они провели 14 месяцев.