|
Верховный суд оставил в силе приговор публицистам, осужденным за разжигание национальной вражды или розни
14.06.2018 12:32 — Новости Экономики | Tut.by
Верховный суд оставил в силе приговор авторам российского информационного агентства «Регнум», осужденным за разжигание национальной вражды или розни.
14 июня Верховный суд вынес решение по апелляционной жалобе Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Жалоба осталась без удовлетворения, а приговор — пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года — в силе.
— Приговор оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения, — зачитал решение суда председательствующий на процессе судья Верховного суда Владимир Давыдов.
Во время первого заседания в Верховном суде 12 июня
Прокурор Андрей Саванович во время своего выступления попросил суд
За что судили публицистов?
Напомним, три «пророссийских публициста»: Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко
Экспертизу текстов проводила Республиканская экспертная комиссия по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. Комиссия постановила, что тексты авторов имели признаки разжигания расовой, национальной или религиозной вражды или розни, совершенного группой лиц. В эту
Во время допроса в суде, который начался
Адвокаты обвиняемых заявляли ходатайство о проведении повторной психолого-лингвистической экспертизы публикаций, поскольку считают, что один из экспертов является «идейным противником обвиняемых». Но суд в удовлетворении ходатайства отказал.
2 февраля 2018 года Минский городской суд
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховный суд оставил в силе приговор публицистам, осужденным за разжигание национальной вражды или розни
Осужденные просили отменить приговор и все обвинения с них снять, рассматривали трое судей Верховного суда.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)