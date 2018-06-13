Лукашенко в Москве у трапа встретил Забивака. Президент поиграл с ним в футбол

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву, где сегодня на стадионе «Лужники» по приглашению президента России Владимира Путина посетит церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает БЕЛТА .

Сразу у трапа самолета главу белорусского государства, кроме официальных лиц, приветствовал Забивака — талисман нынешнего чемпионата. Александр Лукашенко немного поиграл с ним в футбол и сделал несколько ударов по импровизированным воротам. Он также оставил автограф на футбольном мяче и надпись с пожеланием: «Удачи братьям россиянам!»

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Церемония открытия чемпионата пройдет 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве перед первой игрой турнира Россия — Саудовская Аравия.