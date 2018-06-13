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Лукашенко в Москве у трапа встретил Забивака. Президент поиграл с ним в футбол
14.06.2018 13:18 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву, где сегодня на стадионе «Лужники» по приглашению президента России Владимира Путина посетит церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает
Сразу у трапа самолета главу белорусского государства, кроме официальных лиц, приветствовал Забивака — талисман нынешнего чемпионата. Александр Лукашенко немного поиграл с ним в футбол и сделал несколько ударов по импровизированным воротам. Он также оставил автограф на футбольном мяче и надпись с пожеланием: «Удачи братьям россиянам!»
Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Церемония открытия чемпионата пройдет 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве перед первой игрой турнира Россия — Саудовская Аравия.
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Он также оставил автограф на футбольном мяче и надпись с пожеланием - "Удачи братьям россиянам!"
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