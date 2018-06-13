В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предложены меры по повышению пожарной безопасности зданий 4 июня 2018 года в формате круглого стола в пресс-центре издательсеого дома Аргументы и Факты в Москве представители власти и эксперты обсудили актуальные вопросы...

4 июня 2018 года в формате круглого стола в пресс-центре издательсеого дома Аргументы и Факты в Москве представители власти и эксперты обсудили актуальные вопросы пожарной безопасности зданий. Участники круглого стола, в числе коих были представители Мосгосстройнадзора и МЧС РФ, озвучили ряд мер, которые могут способствовать снижению числа пожаров и их последствий. Компания ROCKWOOL, производитель решений из негорючей каменной ваты, одной из первых в бизнесе сфокусировала внимание общественности на проблеме профилактики пожаров в зданиях, инициировав акцию Протестируй утеплитель на горючесть. Эксперт компании также принял участие в обсуждении. Эксперты сошлись во мнении, что В России нормативная база, связанная с обеспечением пожарной безопасности зданий, проработана в достаточной степени. Тем не менее количество пожаров не только растет, но и ведет к все более трагичным последствиям. Как отметил начальник управления пожарного надзора Мосгосстройнадзора Николай Беляев, мы часто сталкиваемся с тем, что заявленные в сертификатах показатели не соответствуют фактическим.Фальсификациям сертификатов материалов, из которых строят здания, в том числе многофункциональные объекты, посвятил свое выступление эксперт технического комитета по стандартизации ТК 274 Пожарная безопасность, ТК 465, член технических рабочих групп Росизол, АНФАС, НКС, инженер по стандартизации и нормированию ROCKWOOL Russia Алексей Воронин. Промежуточные итоги акции Протестируй утеплитель на горючесть, в рамках которой любой желающий может отдать производителю материал на дополнительное тестирование в аккредитованной лаборатории, показывают неутешительные результаты.Несмотря на имеющуюся правовую базу, есть зоны для улучшения. К примеру, Алексей Воронин предложил приравнять с точки зрения противопожарных норм торговые центры к больницам, детским садам, школам и другим зданиям, где могут находиться маломобильные группы населения. К сожалению, пока что торговым центрам, несмотря на то, что в них традиционно находится много детей, не предъявляются аналогичные требования пожарной безопасности к ограждающим конструкциям. Нужно, чтобы и к стенам, и к крышам в торговых центрах были требования по использованию только негорючих теплоизоляционных материалов.Андрей Макеев, начальник отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ, заявил, что ведомство подготовило пакет документов с предложениями о внесении изменений в законодательство, где предполагается участие органов государственного пожарного надзора МЧС при выдаче заключений проектной документации, требований технических регламентов и нормативных документов по пожарной безопасности.Также инспекторы МЧС предлагают возобновить участие в контроле строящихся объектов, так как имеют место такие нарушения, которые можно выявить только на стадии строительства объекта, а также при вводе объекта в эксплуатацию. Таким образом, считают в МЧС России, будет четко определена степень ответственности государственного чиновника.Кроме того, МЧС предлагает внести в законодательство изменение правил проведения проверок государственного пожарного надзора не в отношении юридических лиц, а в отношении всего объекта в целом и внести изменение в правила уведомления юридических лиц о плановых проверках. В ведомстве считают, что проведение внезапных, а не только плановых проверок, является еще одним способом выявления недобросовестных владельцев проверяемых объектов. И повышения безопасности этих объектов.Участники обсуждения уделили особое внимание вопросу безопасности строительных материалов, применяемых на объектах. Заместитель директора Научно-исследовательского института строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук кандидат технических наук доцент Нина Умнякова отметила несоответствие заявлений производителей некоторых видов полимерных материалов реальным характеристикам.Реклама сообщает о повышенных теплоизоляционных свойствах. При этом, как отметила Умнякова, данные на сертификате к теплоизоляции из некоторых видов полимерных материалов указывают характеристики еще неиспользованного материала, а уже через полгода или год они существенно меняются.Одновременно с этим результаты испытаний этих материалов на предмет пожарной безопасности широко не озвучиваются. При этом, как напомнила исследователь, в Баку за 12 минут сгорел фасад, отделанный пенополиуретановыми панелями и плиткой, что указывает на необходимость особого внимания к так называемым инновационным материалам.Сегодня на пожаре горит синтетика, которая выделяет чудовищно ядовитые вещества, добавил председатель совета московского областного регионального отделения Российского союза спасателей Сергей Тетюхин. Как отметила модератор обсуждения, есть еще вопросы в законодательной, надзорной, образовательно-просветительской сферах. Участники круглого стола договорились провести повторную встречу, чтобы продолжить коллегиальное решение вопросов пожарной безопасности зданий.www.rockwool.ru