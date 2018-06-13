Россия повысит НДС до белорусского уровня и завершит налоговый маневр в нефтянке к 2025 году

Правительство России предлагает повысить НДС с 18% до 20%, как сейчас в Беларуси. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина, сообщает ТАСС .

«Будет изменена ставка налога на добавленную стоимость, сейчас базовая ставка НДС 18%, предлагается сделать ее 20%», — сказал Медведев.

По его словам, правительство при этом не собирается переносить налоговую нагрузку на малоимущих. Льготы по НДС на социально значимые товары и основные услуги сохранятся.

Ранее белорусский бизнес предлагал снизить НДС до хотя бы российского уровня. Сейчас это аргумент станет неактуальным. Недавно Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени М. С. Кунявского предложил властям перейти к стимулирующей модели фискальной политики для выхода к 2025 году на требуемые президентом 100 млрд долларов ВВП.

Вторая важная новость из России касается завершения налогового маневра в нефтяной сфере. Он будет завершен в 2024 году. Речь идет об отказе от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, и о параллельном повышении налога на добычу полезных ископаемых — нефти и газового конденсата. «Этот процесс будет завершен постепенно, начиная с 2019 года в течение шести лет», — заявил Медведев.

Для Беларуси это означает, что страна станет жить при мировых ценах на нефть, что может ужесточить условия работы для обоих нефтеперерабатывающих заводов и снизит доходы бюджета. Чтобы подготовиться к работе в новых условиях, НПЗ пытаются ускорить модернизацию своих мощностей.