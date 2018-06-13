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Секретарь Совбеза Армении: Беларусь способствует гонке вооружений в регионе
14.06.2018 15:59 — Новости Экономики | Tut.by
Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян на встрече с послом Беларуси Игорем Назарчуком выразил глубокую обеспокоенность Еревана в связи с тем, что Минск продает вооружение Азербайджану.
«Беларусь, являющаяся дружественной страной Армении, имеющая партнерские обязательства, продает Азербайджану вооружение, тем самым способствуя гонке вооружений в регионе, которая ставит под угрозу усилия по поддержанию стабильности в регионе», — написал у себя в
Ранее министерство иностранных дел Армении высказало сожаление о решении Беларуси продать Азербайджану реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез».
«Сожалеем, что Беларусь, являясь дружественной нам страной, будучи вовлеченной с нами в многосторонних форматах и имея союзнические обязательства, продает вооружение стране, которая имеет с нами конфликт», —
История продажи «Полонезов»
Напомним, что в апреле этого года стало известно, что Азербайджан
Во время майской встречи на саммите ЕАЭС в Сочи президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна поднимался вопрос поставок оружия из Беларуси в Азербайджан, сообщал сайт
Примечательно, что о поставках Беларусью «Полонезов» в Азербайджан стало известно 11 июня. Именно в этот день президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Азербайджан и Армению с 25-летием со дня установления дипломатических отношений.
«Оба государства [Беларусь и Азербайджан] плодотворно взаимодействуют на многосторонних площадках, занимают солидарные позиции по ключевым международным проблемам. Совместными усилиями выстроен прочный экономический фундамент сотрудничества, реализуется ряд проектов в области промышленности», — говорится в
«За прошедшие четверть века белорусско-армянские связи приобрели устойчивую динамику развития, поддерживается конструктивный диалог. Фундаментом плодотворного сотрудничества обоих государств всегда были прочные традиции дружбы и взаимопонимания между нашими народами», — говорится в
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Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян на встрече с послом Беларуси Игорем Назарчуком выразил глубокую обеспокоенность Еревана в...
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