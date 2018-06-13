Решение о превращении Беларуси в свободную финансовую гавань должно стать историческим - Матюшевский

Василий Матюшевский

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет от 21 декабря 2017 года №8 "О развитии цифровой экономики" справедливо назвали революционным, будущее решение о превращении Беларуси в свободную финансовую гавань должно стать историческим. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский сегодня в Палате представителей, представляя депутатам декрет №8, передает корреспондент БЕЛТА.

Василий Матюшевский обратил особое внимание, что данный документ является одним из первых шагов Беларуси по построению цифровой экономики. Немаловажную роль играют и сформированные государством условия, их привлекательность для частного капитала и конкурентность по сравнению с юрисдикциями других стран.

"Мы должны рассматривать цифровой декрет в неразрывной связи со следующим, гораздо более масштабным шагом, который был четко обозначен в Послании главы государства, - превратить Беларусь в одно из самых привлекательных мест в мире для богатых, талантливых и успешных людей. И если цифровой декрет справедливо назвали революционным, то будущее решение о превращении Беларуси в благоприятное место для капитала, в цивилизованную, удобную и свободную финансовую гавань вообще должно стать историческим", - сказал первый вице-премьер.

Василий Матюшевский отметил рекордный рост Парка высоких технологий в этом году. Так, рост объема производства и реализации ПВТ за I квартал 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос уже более чем на 30%, а объем реализации высокотехнологичной продукции и услуг парка на внутреннем рынке удвоился.

"Но самое удивительное - это, конечно, беспрецедентный бурный рост числа резидентов Парка высоких технологий. Всего за пять месяцев - более 100 новых компаний. Это абсолютный исторический рекорд, - подчеркнул первый вице-премьер. - В декрет поверили молодые команды, стартаперы, те, кто до сих пор оставался в тени, на кухнях". Новые резиденты парка - это компании, работающие в сферах искусственного интеллекта, машинного обучения, робототехники, анализа больших данных. "То есть это самый передовой край современного IT", - добавил Василий Матюшевский.

"Здесь необходимо отметить и очень энергичную деятельность директора Парка высоких технологий Всеволода Янчевского, который резко оживил деятельность парка, создал простую и прозрачную систему приема компаний, привлек многих новых инвесторов из-за рубежа", - констатировал первый заместитель премьер-министра.

По его словам, если нынешние темпы сохранятся, то в этом году в Парк высоких технологий придет больше компаний, чем за предыдущие 12 лет.

Василий Матюшевский заметил, что программист в ПВТ в абсолютном выражении платит в несколько раз больше личных налогов, чем средний белорусский гражданин. "Свои высокие зарплаты белорусские программисты именно зарабатывают, причем зарабатывают своим интеллектом, зарабатывают в основном на Западе в условиях жесткой конкуренции", - подчеркнул он.-0-