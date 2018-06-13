ДФР КГК: Руководитель агентства БелаПАН подозревается в уклонении от уплаты налогов

Руководитель белорусского независимого информационного агентства БелаПАН Алесь Липай подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом TUT.BY сообищил официальный представитель Департамента финрасследований Комитета госконроля Беларуси Юрий Кардымон.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)», — сообщил представитель ДФР КГК.

Санкции по этой части статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, утром в квартире Липая начался обыск — он шел без малого семь часов. Затем руководителя БелаПАН увезли на допрос .