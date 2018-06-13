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ДФР КГК: Руководитель агентства БелаПАН подозревается в уклонении от уплаты налогов
14.06.2018 16:52 — Новости Экономики | Tut.by
Руководитель белорусского независимого информационного агентства БелаПАН Алесь Липай подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом TUT.BY сообищил официальный представитель Департамента финрасследований Комитета госконроля Беларуси Юрий Кардымон.
«В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)», — сообщил представитель ДФР КГК.
Санкции по этой части статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, утром в квартире Липая
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Санкции по этой части статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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