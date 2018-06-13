Гуцериев-младший и искусственный интеллект: как сын миллиардера хочет вернуть интерес детей к книгам

Фонд Larnabel Ventures Саида Гуцериева (Семья Гуцериевых - одна из богатейших семей в России) и VP Capital Виктора Прокопени инвестировали $2 млн в образовательное AI-приложение Read2play стартапа FaceMetrics. Программа в формате игры обменивает время игр на чтение.

Сегодня многие предприниматели участвуют в проектах серии non-profit. Цели у всех разные, но когда речь идет про образование во всех его проявлениях, то в большинстве случаев все просто - это умение видеть свой бизнес через 20 лет, желание обеспечить его кадрами в будущем и стремление помочь детям адаптироваться к “завтра”. Адаптироваться к миру, в котором роботы, ИИ, беспилотный транспорт и т.д. станут частью нашей жизни.

Поэтому самыми интересными инвестициями семьи Гуцериевых можно назвать fintech и IT-проекты в партнерстве с Виктором Прокопеней, технологическим предпринимателем и венчурным инвестором, который занимает 12 место в топе-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.

В декабре 2016 VP Capital Виктора Прокопени и Larnabel Ventures Саида Гуцериева объявили, что планируют вложить $100 млн в проекты, связанные с AI, и уже в 2017 равными долями инвестировали в четыре стартапа:

Astro Digital (разработка спутников и системы мониторинга Земли в режиме реального времени, $16,65 млн, США);

Banuba (разработка технологий AR, компьютерного зрения, machine learning, $5 млн, R&D-центр в Минске);

Capital.com (разработка приложений для инвестиций и глобальной финансовой платформы, 25 млн);

Dronefence (разработка антидронов - систем отслеживания и безопасности от беспилотников, объем вложений не разглашался).

Образовательное AI-приложение Read2play стало пятым совместным проектом. Мы собрали 10 фактов о приложении и о том, как приложение может мотивировать детей читать и какие возможности открывают технологии.

1. Идея - научить детей учиться

“Мало кто связывает чтение с тем, каким будет будущее - говорит Михаил Бойко, CEO FaceMetric и один из авторов идеи. - И мало кто думает о том, что когда дети вырастут, даже завтрашний день будет для них позавчерашним.

“Особенность детей в том, что они любят игры и не хотят читать, - отмечает Виктор Прокопеня, инвестор и соавтор идеи. - Мы хотим изменить отношение к чтению и обучению. На фоне игрового “наркотика”, где есть анимация, музыка, графика, переключить внимание на книги тяжело. Нужен “детокс” от этой зависимости. Мир усложняется, подход к образованию меняется. Чтобы быть готовыми к технологическому “завтра”, детям придется учиться постоянно и намного эффективнее, чем нам. Мозг - вот основное средство производства сегодня, улучшать его можно только через знания. И чтение - самый простой и доступный инструмент для этого.”

2. Приложение улучшает отношения между родителями и детьми

Если говорить детям “Час читаешь - час играешь”, то понять, читают или нет, сложно. Если игры запрещать, то вызывается обратная ситуация, когда растут “сладость” игр и нежелание читать, а между родителями и детьми случаются конфликты.

“Захотелось решить эту проблему, - по словам Михаила Бойко, из-за загруженности мы не проводим с детьми много времени. - Жалко тратить его на контроль и негативные эмоции. Общение должно доставлять радость. Мы превратили чтение в игру, а функцию мягкого контроля отдали приложению, сделав его максимально внимательным к когнитивному и эмоциональному состоянию ребёнка.”

Так появилась мысль создать приложение с идеей Parental control - “родительского контроля”, которое вместо родителей будет напоминать ребенку закрыть игру и почитать. Позже она расширилась до идеи Parental advisor - “родительского советника”, в котором чтение, обучение и контроль за играми на планшете были игрофицированы, а родители могли бы получать анализ планшетного поведения ребенка и отчет с рекомендациями. К примеру, какие книги будут детям интересны, или обратить внимание на их настроение.

Приложение также может давать рекомендации, как сделать обучение продуктивнее, и даже к каким видам деятельности ребенок склонен.

3. В основе приложения - запатентованные технологии AI и компьютерного зрения, разработанные Bаnuba

R&D центр Banuba Development находится в Минске. В этот стартап Larnabel Ventures и VP Capital в прошлом году инвестировали $5 млн. Как рассказал CEO Вадим Нехай, за долю в бизнесе по модели «technology for equity» они предоставили FaceMetrics маркетинг, инвестиции и технологии. Компания таким образом экономит время и финансы на разработку, а также получает уже проверенные эффективные маркетинговые модели.

Чтение лица - тренд, на который сегодня ориентируются разработчики при работе с компьютерным зрением. Это очень сложная разработка. Ведь сначала лицо отражает только четыре базовые эмоции из шести: счастье и печаль мы показываем по-разному, страх и удивление демонстрируем через широко открытые глаза и быструю реакцию, гнев и отвращение показываются сморщенным носом. А вот уже дополнительные мимические эмоции появляются позже.

Поэтому направление считается непростым, но при этом очень важным и перспективным - мир идёт к тому, что все программы, использующие видеокамеры, будут с элементами компьютерного зрения и чтение лица станет его неотъемлемой частью.

4. В приложении используются приемы геймификации

Почему детям интереснее играть на компьютере, а не с домашним питомцем? Почему интереснее смотреть, чем читать? В играх динамичная смена впечатлений - быстро чувствуешь обратную связь и вживаешься в пространство игры. Но вживаться в пространство книги дети умеют плохо. Вдобавок ненавидят контроль.

Как решить проблему? Например, через игрофицикацию: “Я хочу отдохнуть и покушать” - скажет разряженный планшет. “Я устал, уложи меня спать” - когда ребенок устал. “У меня нет сил, я выключаюсь” - когда ребенок не слушает и продолжает играть. И оно выключается…

За внимательное чтение есть бонусное игровое время. Если пропускал абзацы текста, то дополнительного игрового времени нет.

Игрофикация - использование элементов и технологий игры. Это повышает нашу эффективность в разных процессах, хорошо мотивирует и меняет отношение к ошибкам - ведь в игре их можно переиграть. Фокус - не на оценку, а на решения. Плюс - хорошая профилактика выгорания.

“Приложение Read2play и есть та образовательная история, в которую можно инвестировать, если хочешь помочь обществу” - говорят инвесторы. - Это Games for change - игры для изменений. Благодаря им растет интерес ребенка к чтению, а через него - и к обучению в целом.”

5. Элементы игры в чтении помогают уставать меньше

Технологии действительно могут анализировать, устал ребенок или нет (красные или сухие глаза, как сильно он сутулится, насколько приблизился к экрану и т.п.). Приложение может все эти штуки анализировать и в игровой форме сообщать ребенку.

Когда он сосредоточен на чтении, то нередко устает - игра может отвлечь его и взбодрить. Например, “я хочу отдохнуть и покушать” - когда видит, что ребенку нужно сделать паузу от планшета. Или когда видит, что ребенок в плохом настроении и подавлен, то предложит ему поиграть, а не почитать.

6. Технологии “видят”, как ребенок читает: невнимательно, пропускает текст или просто смотрит на экран

Работает это так. Технологии компьютерного зрения через камеру отслеживают (“трекают”) взгляд, эмоции (в каком настроении) состояние ребенка (насколько устал). Они определяют, читает он или только делает вид, что читает. Обмануть технологии компьютерного зрения невозможно - они контролируют движение глаз на экране и выявляют симуляцию чтения намного точнее, чем это делает человек.

7. Приложение - это не контроллер, а друг ребенка

Технологии отслеживают, сколько и с какой скоростью ребенок читает, что перечитывал или не понял, какие эмоции испытывал от книг и т.д. Они “видят”, насколько он устал (сутулится и приблизился к экрану, покраснели или сухие глаза и т.п.). Они могут “запретить” игру, чтобы ребёнок отдохнул, или (если бодр) - пока не прочитает текст.

“Привет, меня зовут Николя (или как-нибудь еще) - говорит программа ребенку. - Хочешь поиграть? Час читаешь - час играешь”. Происходит обмен игрового времени на чтение - приложение находит баланс между играми и книгами. Все в игровой форме, без давления на ребенка и - без жесткого контроля.

8. В приложении никто, кроме родителей, не имеет доступа к информации о детях

В Америке все вопросы, связанные с использованием информации информации о детях, законами регламентируются очень жестко. В Европе законодательство в отношении детей в ЕС также достаточно строгое.

Приложение полностью соответствует требованиям регламента ЕС о защите и хранении информации GDPR и американскому закону о защите приватности детей в Интернете COPPA. К информации никто, кроме родителей, не имеет доступа, и хранится она только у них.

9. Первыми пользователями приложения станут дети из детских домов

Первыми, кто сможет пользоваться приложением, будут дети из детских домов. Летом инвесторы подарят им 1000 планшетов с уже установленным приложением. Оно всегда будет бесплатным для Беларуси, остальным странам доступно по подписке за $20 в год. В целях инвесторов - за год получить миллион подписчиков, но в первую очередь они все же хотят повысить интерес детей к книгам и обучению.

10. У технологий приложения - огромные возможности

В будущем ребенок сможет читать вслух, а приложение будет корректировать и анализировать его чтение. Опять же - все в формате игры с другом. Возможно, оно начнет взрослеть вместе с ребенком.

Технологии способны помогать и взрослым. Например, вполне могут составить конкуренцию программам, которые напоминают при работе на компьютере, что нужно сделать паузу. Но с той разницей, что умное приложение понимает, когда нужно подавать ненавязчивый сигнал в нужный момент - ведь если нужно срочно закончить работу (даже если устал), а тут “сделай паузу”, то это раздражает и не имеет эффекта.

Если смотреть глубже и шире, то технологии компьютерного зрения обязательно будут использованы и здравоохранении, маркетинге, психологии, политике. Возможности увидеть скрытые эмоции хорошо накладывается на эти сферы.