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Полимерные мембраны LOGICROOF компании ТЕХНОНИКОЛЬ прошли сертификацию в Великобритании
14.06.2018 12:52 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Кровельные полимерные мембраны LOGICROOF получили сертификаты соответствия одного из самых авторитетных институтов Великобритании, The British Board of Agrement, BBA. Организация, основанная в 1996 году правительством Великобритании, проводит сертификацию строительных систем и материалов, а также осуществляет контроль над монтажными компаниями. Являясь одной из самых строгих и авторитетных организаций Великобритании в области контроля качества, BBA задает высокие стандарты для строительных материалов. При этом BBA не только изучает соответствие материалов нормам Соединенного Королевства, но и оценивает их работу в конкретных системах или областях применения.
Продукция Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ востребована далеко за пределами России, Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ поставляет решения и материалы в 95 стран мира. Огромное внимание уделяет соответствию выпускаемой продукции передовым европейским и мировым стандартам.
Сертификат BBA подтверждает соответствие полимерных мембран LOGICROOF строжайшим стандартам Великобритании. Более двух лет эксперты ВВА изучали качество полимерных мембран LOGICROOF по самому широкому спектру параметров. По устойчивости к атмосферным воздействиям, по пожаробезопасности, по долговечности, по ветровой устойчивости.
Помимо серьезного исследования образцов специалисты BBA провели всестороннюю оценку производства LOGICROOF, проанализировали опыт эксплуатации на построенных объектах. В результате эксперты BBA рекомендуют применение полимерных мембран LOGICROOF в клеевых, балластных системах и системах механического крепления. Кроме того, было получено отдельное заключение, подтверждающее высокое качество мембран в зеленых кровлях.
Сертификат BBA не только подтверждает соответствие полимерных мембран LOGICROOF стандартам Великобритании, но и, по сути, открывает широкие возможности к освоению рынков Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса, отметил Евгений Спиряков, операционный директор направления Полимерные мембраны и PIR Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.
Кроме Великобритании, сертификаты BBA Approval признаются и имеют вес в странах Ближнего Востока и Персидского залива, в Индии и Китае. Только слаженная работа всех членов команды, строгие внутренние стандарты и контроль качества выпускаемой продукции позволили нам вступить в новый этап. Мы надеемся, что словосочетание "сделано в ТЕХНОНИКОЛЬ" станет для европейцев символом отличного качества.
www.tn.ru
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Кровельные полимерные мембраны LOGICROOF получили сертификаты соответствия одного из самых авторитетных институтов Великобритании, The British Board of Agrement, BBA. Организация,...
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