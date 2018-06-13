В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Полимерные мембраны LOGICROOF компании ТЕХНОНИКОЛЬ прошли сертификацию в Великобритании Кровельные полимерные мембраны LOGICROOF получили сертификаты соответствия одного из самых авторитетных институтов Великобритании, The British Board of Agrement, BBA. Организация,...

Кровельные полимерные мембраны LOGICROOF получили сертификаты соответствия одного из самых авторитетных институтов Великобритании, The British Board of Agrement, BBA. Организация, основанная в 1996 году правительством Великобритании, проводит сертификацию строительных систем и материалов, а также осуществляет контроль над монтажными компаниями. Являясь одной из самых строгих и авторитетных организаций Великобритании в области контроля качества, BBA задает высокие стандарты для строительных материалов. При этом BBA не только изучает соответствие материалов нормам Соединенного Королевства, но и оценивает их работу в конкретных системах или областях применения.Продукция Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ востребована далеко за пределами России, Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ поставляет решения и материалы в 95 стран мира. Огромное внимание уделяет соответствию выпускаемой продукции передовым европейским и мировым стандартам.Сертификат BBA подтверждает соответствие полимерных мембран LOGICROOF строжайшим стандартам Великобритании. Более двух лет эксперты ВВА изучали качество полимерных мембран LOGICROOF по самому широкому спектру параметров. По устойчивости к атмосферным воздействиям, по пожаробезопасности, по долговечности, по ветровой устойчивости.Помимо серьезного исследования образцов специалисты BBA провели всестороннюю оценку производства LOGICROOF, проанализировали опыт эксплуатации на построенных объектах. В результате эксперты BBA рекомендуют применение полимерных мембран LOGICROOF в клеевых, балластных системах и системах механического крепления. Кроме того, было получено отдельное заключение, подтверждающее высокое качество мембран в зеленых кровлях.Сертификат BBA не только подтверждает соответствие полимерных мембран LOGICROOF стандартам Великобритании, но и, по сути, открывает широкие возможности к освоению рынков Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса, отметил Евгений Спиряков, операционный директор направления Полимерные мембраны и PIR Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.Кроме Великобритании, сертификаты BBA Approval признаются и имеют вес в странах Ближнего Востока и Персидского залива, в Индии и Китае. Только слаженная работа всех членов команды, строгие внутренние стандарты и контроль качества выпускаемой продукции позволили нам вступить в новый этап. Мы надеемся, что словосочетание "сделано в ТЕХНОНИКОЛЬ" станет для европейцев символом отличного качества.www.tn.ru