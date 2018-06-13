Северинца оштрафовали на 45 базовых за призывы к акциям протеста против Островецкой АЭС

Суд Советского района Минска осудил Павла Северинца за выступление на «Чернобыльском шляхе», в котором он призывал к акциям протеста против строительства Островецкой АЭС — «Островецкого пути». Политик получил штраф — 45 базовых величин, или 1102 рубля.



Павел Северинец во время выступления на «Чернобыльском шляхе». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, «Чернобыльский шлях» прошел в Минске 26 апреля и был согласован с городской властью. Участники акции собрались возле кинотеатра «Октябрь» и прошли до памятного знака в парке Дружбы народов, где выступили активисты, политики и священнослужители.

Во время своего выступления Северинец рассказал собравшимся про акцию «Островецкий путь», в рамках которой каждый месяц в каждом крупном городе по дороге к Островцу планировали проводить различные тематические мероприятия.