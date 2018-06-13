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Северинца оштрафовали на 45 базовых за призывы к акциям протеста против Островецкой АЭС

14.06.2018 17:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Суд Советского района Минска осудил Павла Северинца за выступление на «Чернобыльском шляхе», в котором он призывал к акциям протеста против строительства Островецкой АЭС — «Островецкого пути». Политик получил штраф — 45 базовых величин, или 1102 рубля.


Павел Северинец во время выступления на «Чернобыльском шляхе». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, «Чернобыльский шлях» прошел в Минске 26 апреля и был согласован с городской властью. Участники акции собрались возле кинотеатра «Октябрь» и прошли до памятного знака в парке Дружбы народов, где выступили активисты, политики и священнослужители.

Во время своего выступления Северинец рассказал собравшимся про акцию «Островецкий путь», в рамках которой каждый месяц в каждом крупном городе по дороге к Островцу планировали проводить различные тематические мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время разрешенного властями "Чернобыльского шляха" Северинец озвучил план об "Островецком шляхе" и призвал всех неравнодушных участвовать в нем.
 
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