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Северинца оштрафовали на 45 базовых за призывы к акциям протеста против Островецкой АЭС
14.06.2018 17:43 — Новости Экономики | Tut.by
Суд Советского района Минска осудил Павла Северинца за выступление на «Чернобыльском шляхе», в котором он призывал к акциям протеста против строительства Островецкой АЭС — «Островецкого пути». Политик получил штраф — 45 базовых величин, или 1102 рубля.
Напомним,
Во время своего выступления Северинец рассказал собравшимся про акцию «Островецкий путь», в рамках которой каждый месяц в каждом крупном городе по дороге к Островцу планировали проводить различные тематические мероприятия.
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Во время разрешенного властями "Чернобыльского шляха" Северинец озвучил план об "Островецком шляхе" и призвал всех неравнодушных участвовать в нем.
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