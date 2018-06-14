«В декрет поверили стартаперы, те, кто до сих пор оставался на кухне»: Матюшевский рассказал депутатам о цифровой экономике

Первый вице-премьер Василий Матюшевский представил сегодня депутатам парламента Декрет №8 «О развитии цифровой экономики».

Напомним, декрет №8 Александр Лукашенко подписал 22 декабря минувшего года и вступил в силу 29 марта. С введением в силу документа резидентам Парка высоких технологий предоставляется ряд льгот .

Беларусь для успешных и богатых

«Мы должны рассматривать цифровой декрет в неразрывной связи со следующим, гораздо более масштабным шагом, который был четко обозначен в послании главы государства, - превратить Беларусь в одно из самых привлекательных мест в мире для богатых, талантливых и успешных людей», - заявил первый вице-премьер, представляя им Декрет №8.

Чиновник допустил, что «цифровой декрет» «справедливо назвали революционным» и посчитал, что в таком случае превращение Беларуси «в благоприятное место для капитала, в цивилизованную, удобную и свободную финансовую гавань вообще должно стать историческим».

В подтверждение этого Василий Матюшевский удивился рекордному росту Парка высоких технологий в этом году. «Самое удивительное - это, конечно, беспрецедентный бурный рост числа резидентов Парка высоких технологий. Всего за пять месяцев - более 100 новых компаний , - подчеркнул чиновник. - В декрет поверили молодые команды, стартаперы, те, кто до сих пор оставался в тени, на кухнях».

По его словам, если нынешние темпы сохранятся, то в этом году в Парк высоких технологий придет больше компаний, чем за все предыдущие 12 лет его существования, передает БелТА.

Оцениваем риски блокчейна вместе

Первый вице-премьер обратил внимание, что применение блокчейна, криптовалют, ICO имеет огромные перспективы, но уверяет, что белорусские власти прекрасно осознают «и риски, связанные с этой сферой», поэтому «не пошли по пути быстрой легализации расчетов в криптовалютах, а также определили Парк высоких технологий как экспериментальную площадку для развития блокчейн-бизнесов».

По словам Матюшевского, для регистрации в ПВТ компаний, которые на профессиональной основе работают с криптовалютами, госорганы сейчас ведут очень серьезную работу, готовятся регламенты, конкретизирующие требования к таким компаниями и их деятельности, оценивают риски в рамках национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В результате парламент одобрил Декрет №8.