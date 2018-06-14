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Внешняя просроченная дебиторская задолженность организаций с начала года выросла более чем на 13%

14.06.2018 21:58 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 14 июня. С начала 2018 года просроченная дебиторская задолженность организаций выросла на 13,3% и на 1 мая составила 7 млрд 995,1 млн рублей (за апрель — рост на 3,2%), сообщил Белстат

Внешняя просроченная дебиторская задолженность с начала года увеличилась на 7,5% до 964,7 млн рублей. За апрель она снизилась на 1,4%.

В целом внешняя дебиторская задолженность за четыре месяца выросла на 2,4% до 8 млрд 380,4 млн рублей, за апрель — на 2,1%.

Дебиторская задолженность на 1 мая составила 35 млрд 437,4 млн рублей, или на 5,8% больше по сравнению с 1 января текущего года, и на 1,4% больше, чем на 1 апреля.

Просроченная кредиторская задолженность с начала года увеличилась на 6,5% и составила 7 млрд 698,1 млн рублей, с 1 апреля этот показатель увеличился на 1,1%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность выросла на 2% до 1 млрд 28 млн рублей, за апрель 2018 года — на 3,6%.

В целом внешняя кредиторская задолженность с начала текущего года снизилась на 1,7% (до 9 млрд 858 млн), за апрель — на 2%.

Кредиторская задолженность на 1 мая 2018 года составила 45 млрд 141,2 млн рублей, или на 0,9% меньше, чем на 1 января, и на 2% меньше по сравнению с показателем на 1 апреля.

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) к 1 мая достигла 2 млрд 560 млн рублей. С начала года она выросла на 4%, за апрель — на 5,3%.

В целом задолженность по кредитам и займам на 1 мая составила 68 млрд 986,4 млн рублей — на 4,3% больше, чем на 1 января, и на 2,7% больше по сравнению с показателем на 1 апреля.

По мнению независимых экспертов, правительству следует найти выход из порочного круга долгов организаций: кредиторская и дебиторская задолженность растет по цепочке, эти процессы сильно взаимосвязаны, какой-то организации они приносят рост выручки и прибыль, какой-то — убытки и разорение. Но делать это следует очень осторожно, потому что от простого списания долгов могут пострадать в первую очередь финансовые организации и сама банковская система, подчеркивают экономисты.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 июня. С начала 2018 года просроченная дебиторская задолженность организаций выросла на 13,3% и на 1 мая составила 7 млрд 995,1 млн рублей (за апрель — рост на 3,2%),...
 
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