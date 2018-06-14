Прогноз на лето: цены на жильё могут пойти вниз

Ирина Донцова, директор и учредитель АН «Партнёр для всех»:

— Мой прогноз на лето таков: цены по квартирам в Минске снизятся как минимум на $50-100 за квадратный метр. К сожалению, уже сегодня мы констатируем спад интереса со стороны покупателей: звонков и обращений всё меньше.

Не случилось ажиотажа и в сегменте загородных домов и дач, которого все так ждали. На мой взгляд, загородная недвижимость будет востребована только по низким ценам: дачи — до 8-10 тысяч, дома «под ключ» (до 30 км от МКАД) — в пределах 30 тысяч, коттеджи — до 140 тысяч долларов.

Что касается коммерческой недвижимости, то возможен спрос на кафе до 30-40 тысяч (с правом аренды), небольшие склады, магазины, минипроизводства, офисы от 6-10 долларов за квадратный метр (зависит от районов). В мае–июне спрос на коммерческую недвижимость, включая аренду, был стабильным, но к июлю он, возможно, пойдёт вниз. В сегменте аренды квартир некоторая активность начнётся с июля, но будет преобладать спрос на дешёвые квартиры от 150-180 долларов в месяц.