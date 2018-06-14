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Прогноз на лето: цены на жильё могут пойти вниз

15.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Буквально вчера стало известно, что в мае цены на квартиры в столице снова выросли. По данным Национального кадастрового агентства, стоимость жилья в Минске растет на 2% каждый месяц. Но будет ли так дальше?

Прогноз на лето: цены на жильё могут пойти вниз

Вадим Маевский, учредитель АН «Твой Маёнтак»:

— В целом, я думаю, глобальных потрясений на рынке не будет. Сейчас спрос немного снизился за счёт ситуации с кредитами. Соответственно цены, которые росли все зиму и весну, также пока остановились. Думаю, что лето будет стабильным. Что касается сезонности, то сегодня её как таковой уже нет. Например, если раньше январь считался «мёртвым», то в этом году продажи за январь превысили показатели многих других месяцев, традиционно считавшихся более активными. То есть всё меняется, и такое понятие, как сезонность, постепенно уходит. Если говорить о предложении, то оно пока только растёт.

Прогноз на лето: цены на жильё могут пойти вниз

Ирина Донцова, директор и учредитель АН «Партнёр для всех»:

— Мой прогноз на лето таков: цены по квартирам в Минске снизятся как минимум на $50-100 за квадратный метр. К сожалению, уже сегодня мы констатируем спад интереса со стороны покупателей: звонков и обращений всё меньше.

Не случилось ажиотажа и в сегменте загородных домов и дач, которого все так ждали. На мой взгляд, загородная недвижимость будет востребована только по низким ценам: дачи — до 8-10 тысяч, дома «под ключ» (до 30 км от МКАД) — в пределах 30 тысяч, коттеджи — до 140 тысяч долларов.

Что касается коммерческой недвижимости, то возможен спрос на кафе до 30-40 тысяч (с правом аренды), небольшие склады, магазины, минипроизводства, офисы от 6-10 долларов за квадратный метр (зависит от районов). В мае–июне спрос на коммерческую недвижимость, включая аренду, был стабильным, но к июлю он, возможно, пойдёт вниз. В сегменте аренды квартир некоторая активность начнётся с июля, но будет преобладать спрос на дешёвые квартиры от 150-180 долларов в месяц.

Если говорить о квартирах в пригороде (а у нас есть очень популярные малые города), то в приоритете будут варианты стоимостью до 20 тысяч долларов.

Прогноз на лето: цены на жильё могут пойти вниз

Алексей Горощеня, учредитель АН «Академическое»:

— Длительный рост цен на квадратный метр в столице обнадёжил многих продавцов, но одной из причин такого роста было в том числе сокращение предложения. А июнь, как мы видим, уже отметился существенным ростом вариантов. Несомненно, это будет работать на снижение цен. Активное кредитование с начала года было одним из факторов оживления рынка после Нового года, но с мая условия кредитования, по сути, стали жёстче. Летом, вероятно, нас ждёт некоторое затишье на рынке недвижимости. При этом ликвидные объекты с рынка будут «вымываться», что может стать одной из предпосылок для повышения цен и падения активности осенью. Учитывая все эти тенденции, именно лето может стать подходящим временем для покупки недвижимости.

Прогноз на лето: цены на жильё могут пойти вниз

Мария Широчина, директор АН «Мариэлт»:

— Цены пока останутся на том же уровне. При этом продаваться будут только те квартиры, дома и участки, которые предлагаются по адекватным рыночным ценам. Многие приобретают недвижимость с помощью кредитов и потому считают каждый рубль. Продаж по завышенным ценам, даже случайных, не будет.

Сегодня мы наблюдаем увеличение предложения, но если внимательно рассматривать предлагаемые квартиры, то можно заметить, что для многих — это не реальная продажа, а некое прощупывание рынка. На волне весеннего подъёма цен многие решили попробовать выставить свою недвижимость на продажу. Мол, дам объявление, посмотрю, что будет. Я вижу, что процент таких людей стал больше. Узнать подобные варианты можно по неоправданно завышенному ценнику. Неудивительно, что такие квартиры висят в базе без какого-либо движения.

Я думаю, что в августе–сентябре спрос чуть возрастёт, но он будет касаться сегмента недорогих 1–2-комнатных квартир. Связано это с тем, что те, кто переезжает в Минск из других городов, стремятся решить квартирный вопрос до наступления учебного года.

Считаю, что лето будет спокойным. Будем работать и продавать.

Прогноз на лето: цены на жильё могут пойти вниз

Татьяна Лихацкая, заместитель директора АН «Адреса новосёлов»:

— Честно говоря, рынок сегодня практически «мёртвый», спроса нет. Да, весной был всплеск. Тогда всех пугали, что с 1 мая кардинально изменится кредитная политика, и сработал отложенный спрос. Но сегодня всё возвращается «на круги своя». Зарплаты не растут, люди не богатеют, откуда возьмётся интерес к покупке квартиры? Поэтому, на мой взгляд, цены летом могут чуть снизиться. Что будет осенью — посмотрим. Но пока что предпосылок для оптимистичных прогнозов нет.

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Теги: Минск
 
 
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Жара, отпуска, курорты, дачи — все эти факторы не способствуют продажам. Ожидает ли рынок жилья традиционное затишье? Что будет с ценами на квадратный метр? Стоит ли...
 
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