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За последний год чистая прибыль белорусских организаций сократилась более чем на 40%

15.06.2018 07:23 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 15 июня. За последний год чистая прибыль белорусских организаций сократилась более чем на 40%.

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных организаций в январе—апреле текущего года по сравнению с январем—апрелем 2017-го снизилось с 1.545 до 1.470, или на 4,9%, их удельный вес — с 21,8 до 20,7%.

Чистая прибыль организаций на 1 мая составила 1 млрд 923,2 млн рублей, что на 43,3% меньше, чем в январе—апреле 2017 года. Прибыль до налогообложения составила 2 млрд 673,2 млн (на 34,7% меньше).

Прибыль от реализации выросла на 15,9% до 5 млрд 101,5 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 7,4 и 9,2% соответственно (за аналогичный прошлогодний период — 7,5 и 9,4%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 68 млрд 992,3 млн рублей, или на 17,7% больше, чем в январе—апреле 2017 года.

При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг в январе—апреле 2018-го по сравнению с январем—апрелем 2017 года увеличилась на 18% до 47 млрд 58,1 млн рублей.

Существенное снижение чистой прибыли белорусских организаций связано со списанием курсовых разниц, считает кандидат экономических наук Вячеслав Ярошевич. "Мне кажется, что основной причиной снижения прибыли является списание курсовых разниц. По законодательству это не обязательно можно делать в отчетном периоде, а переносить его в течение года. Экономика медленно, но восстанавливается. И организации видят необходимость сделать списание сейчас, а не в будущем периоде", — пояснил БелаПАН эксперт.

Комментируя медленное снижение количества убыточных предприятий, он высказал мнение, что основная их масса — это сельхозпредприятия. "Сократить их количество быстро довольно проблематично. Кроме того, надо понимать, что у нас было два года рецессии, накопилось много проблем. Одних только исков о банкротстве в прошлом году было вдвое больше, чем в позапрошлом", — сказал Ярошевич.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 июня. За последний год чистая прибыль белорусских организаций сократилась более чем на 40%. По данным Национального статистического комитета, количество...
 
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