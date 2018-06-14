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Рынок квартир в Пинске на распутье: сколько стоил квадратный метр в мае

15.06.2018 — Новости Экономики | Варяг-пресс  
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Рынок квартир в Пинске на распутье: сколько стоил квадратный метр в мае

Подводим итоги последнего весеннего месяца на рынке недвижимости Пинска вместе со специалистами агентства недвижимости «Бугриэлт». На сегодня складывается не совсем однозначное впечатление о ситуации на квартирном рынке города. Пока еще не до конца видно точное количество реальных сделок на рынке, т. к. еще не все майские сделки зарегистрированы в БТИ, но, судя по комментариям специалистов, наметилось некоторое замедление рынка.

Агенты связывают это с изменением условий кредитования, которые вступили в силу с 1 мая 2018 года. Так или иначе определенного количества денег рынок однозначно недосчитался в мае, и это не может положительно сказываться на его состоянии.

Что касается цен, выставляемых на квартиры, то рост, который мы видели на протяжении прошлых месяцев, сократился до минимума. Так, к концу мая средняя цена квадратного метра в городе Пинске составила сумму, эквивалентную $539, т. е. рост составил символический $1 за отчетный период.

Рынок квартир в Пинске на распутье: сколько стоил квадратный метр в мае

Что это: окончательное приостановление «растущего рынка» или же временное затишье — будет ясно только через пару месяцев. По комментариям специалистов, продавцы квартир стали более лояльно относиться к предложениям покупателей, сумма торга на показах стала увеличиваться.

Анализ цен квадратного метра в разрезе количества комнат

Количество выставляемых на продажу объектов в мае продолжило увеличиваться по сравнению с прошлым периодом. Если посмотреть на квартирный рынок в разрезе количества комнат в квартире, то мы сможем увидеть следующий результат.

Цена метра в однокомнатных квартирах в сравнении с прошлым месяцем показала снижение: стоимость метра в «однушках» снизилась на сумму, эквивалентную $8, и составила $520.

Рынок квартир в Пинске на распутье: сколько стоил квадратный метр в мае

Цена за метр в «двушках», в свою очередь, ощутимо добавила и составила $560.

Рынок квартир в Пинске на распутье: сколько стоил квадратный метр в мае

«Трешки» же незначительно снизились в цене — до суммы $551 в эквиваленте.

Рынок квартир в Пинске на распутье: сколько стоил квадратный метр в мае

Четырехкомнатные квартиры показали наибольший прирост в стоимости — до уровня в $503 за квадратный метр в эквиваленте.

Рынок квартир в Пинске на распутье: сколько стоил квадратный метр в мае

Подводя некоторые итоги по стоимости в разрезе количества комнат в квартире, как и ранее, можно выделить некую диспропорцию в цене однокомнатных квартир в сравнении со всеми остальными.

Структура предложения квартир по количеству комнат

Рынок квартир в Пинске на распутье: сколько стоил квадратный метр в мае

— доля однокомнатных квартир составила 28% от общей массы предложений;

— доля предложений двухкомнатных квартир — 31%;

— количество предложений трехкомнатных квартир составило 29%;

— доля предложений четырехкомнатных квартир — 12%

Структура предложения квартир по микрорайонам

 

Альбрехтово 3%
Гор. Больница 5%
Загорский 1,5%
Западный 13%
Кинопрокат 6%
Луги 11%
Радужный 1.5%
Северный 29%
Центральный 30%

Наименьшими по количеству предложений стали такие микрорайоны, как Загорский (1,5%) и Радужный (1,5%). Наибольшее количество предложений, как и ранее, было в таких микрорайонах, как Центральный (30%) и Северный (29%), на них же приходится и основная масса совершенных сделок.

Стоимость квадратного метра квартир по микрорайонам в эквиваленте

 

Альбрехтово 438$
Гор. Больница 610$
Загорский 558 $
Западный 519 $
Кинопрокат 572 $
Луги 562 $
Радужный 542 $
Северный 520 $
Центральный 551$

Самым доступным микрорайоном по цене, как и месяцем ранее, стал Альбрехтово ($438 кв.м.). Самым дорогим по цене все так же остается Гор. Больница ($610 кв.м.).

Справочно
Средняя цена реально совершенных сделок в городе по итогам мая была в районе 465 $ в эквиваленте за кв.м.

В случае возникновения вопросов в сфере недвижимости, а также при желании продать или купить квартиру, дом в городе Пинске и Пинском районе, вы всегда можете обратиться за помощью к нашим специалистам в агентство недвижимости «Бугриэлт», расположенное по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 41. Тел. 8 (0165) 65-57-03.

Рынок квартир в Пинске на распутье: сколько стоил квадратный метр в мае

 

 
 
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Подводим итоги последнего весеннего месяца на рынке недвижимости Пинска вместе со специалистами агентства недвижимости «Бугриэлт». На сегодня складывается не...
 
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