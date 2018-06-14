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Кормов надо заготовить больше прошлогоднего
15.06.2018 — Новости Экономики | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Сегодня сельхозпредприятия справляются с самой главной задачей – заготовкой кормов.
— Особенность этого года в том, что из-за сильной жары травы стоят пересохшие, буквально сенаж на корню, — говорит главный агроном СП «Кохановичи» Александр Козлов. — Если раньше после скашивания масса подвяливалась, то теперь сразу отвозится через весы на траншеи.
По плану нам необходимо заготовить 12 тысяч тонн сенажа, 7,5 кукурузного силоса, 600 тонн сена. В связи с нехваткой кормов в прошлом году увеличен до 2000 га план первого укоса. Пока с ним справились на 60%. Из-за засушливой погоды качество кормов теряется с каждым днём. В Кохановичах было только два дождя, один из них с градом. А на дальних полях его не было с апреля.
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> Сегодня сельхозпредприятия справляются с самой главной задачей – заготовкой кормов. — Особенность этого года в том, что из-за сильной жары травы стоят...
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