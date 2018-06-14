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Кормов надо заготовить больше прошлогоднего

15.06.2018 — Новости Экономики | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Сегодня сельхозпредприятия справляются с самой главной задачей – заготовкой кормов. 

— Особенность этого года в том, что из-за сильной жары травы стоят пересохшие, буквально сенаж на корню, — говорит главный агроном СП «Кохановичи» Александр Козлов. — Если раньше после скашивания масса подвяливалась, то теперь сразу отвозится через весы на траншеи.

Кормов надо заготовить больше прошлогоднего

На кормозаготовке работают (слева направо)
И. Кошманов, В. Мороз, В. Козлов.

По плану нам необходимо заготовить 12 тысяч тонн сенажа, 7,5 кукурузного силоса, 600 тонн сена. В связи с нехваткой кормов в прошлом году увеличен до 2000 га план первого укоса. Пока с ним справились на 60%. Из-за засушливой погоды качество кормов теряется с каждым днём. В Кохановичах было только два дождя, один из них с градом. А на дальних полях его не было с апреля.
На кормозаготовке задействовано 6 косилок, 4 граблей и 3 комбайна, а также 10 единиц техники для отвозки. Этого достаточно, чтобы справиться своими силами. Хорошим подспорьем в кормозаготовке стали двое новых немецких граблей. Поля сильно порезаны, и эта техника нас очень выручает.
Работа в поле начинается с 6 утра и продолжается до 9 вечера. Топливо есть, простоев не бывает. Заложены две небольшие траншеи, теперь техника возит зелёную массу к шести новым, которые находятся на недостроенном комплексе. Вместимость каждой — около 2 тысяч тонн. Траншеи чистые, с хорошими подъездными путями. Начата закладка третьей из них. К тому же уже около тысячи тонн сенажа зарулонировано в пленку.
В урочище Красново-Стрелки на 114 гектарах кошением трав занимаются Василий Пильник, Роман Лось, Сергей Пыжов, Сергей Бурдо, Алексей Сивохо. С граблями работают Сергей Бурак, Валерий Червинский, Валерий Горбач.
За рулём кормоуборочных комбайнов — Василий Мороз, Виктор Козлов и Валерий Аднопол.
С соблюдением необходимых технологий ведётся трамбовка траншей. На 2 Кировцах с этой задачей справляются Иван Куксо и Николай Забогонский.
Анна ЗИМАЦКАЯ.
Фото Валерия СОЛОВЬЁВА.

 
 
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> Сегодня сельхозпредприятия справляются с самой главной задачей – заготовкой кормов.  — Особенность этого года в том, что из-за сильной жары травы стоят...
 
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