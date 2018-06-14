Кормов надо заготовить больше прошлогоднего

Сегодня сельхозпредприятия справляются с самой главной задачей – заготовкой кормов.

— Особенность этого года в том, что из-за сильной жары травы стоят пересохшие, буквально сенаж на корню, — говорит главный агроном СП «Кохановичи» Александр Козлов. — Если раньше после скашивания масса подвяливалась, то теперь сразу отвозится через весы на траншеи.

По плану нам необходимо заготовить 12 тысяч тонн сенажа, 7,5 кукурузного силоса, 600 тонн сена. В связи с нехваткой кормов в прошлом году увеличен до 2000 га план первого укоса. Пока с ним справились на 60%. Из-за засушливой погоды качество кормов теряется с каждым днём. В Кохановичах было только два дождя, один из них с градом. А на дальних полях его не было с апреля.

На кормозаготовке задействовано 6 косилок, 4 граблей и 3 комбайна, а также 10 единиц техники для отвозки. Этого достаточно, чтобы справиться своими силами. Хорошим подспорьем в кормозаготовке стали двое новых немецких граблей. Поля сильно порезаны, и эта техника нас очень выручает.

Работа в поле начинается с 6 утра и продолжается до 9 вечера. Топливо есть, простоев не бывает. Заложены две небольшие траншеи, теперь техника возит зелёную массу к шести новым, которые находятся на недостроенном комплексе. Вместимость каждой — около 2 тысяч тонн. Траншеи чистые, с хорошими подъездными путями. Начата закладка третьей из них. К тому же уже около тысячи тонн сенажа зарулонировано в пленку.

В урочище Красново-Стрелки на 114 гектарах кошением трав занимаются Василий Пильник, Роман Лось, Сергей Пыжов, Сергей Бурдо, Алексей Сивохо. С граблями работают Сергей Бурак, Валерий Червинский, Валерий Горбач.

За рулём кормоуборочных комбайнов — Василий Мороз, Виктор Козлов и Валерий Аднопол.

С соблюдением необходимых технологий ведётся трамбовка траншей. На 2 Кировцах с этой задачей справляются Иван Куксо и Николай Забогонский.

Анна ЗИМАЦКАЯ.

Фото Валерия СОЛОВЬЁВА.