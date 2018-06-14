Май 2018: цены реальных сделок показали минимальный рост с начала года

Снижение активности покупателей было характерно для всех типов квартир. На общем фоне значительно выделяются лишь 4-комнатные квартиры, сделок с которыми зарегистрировали на 37% меньше, чем месяцем ранее.

Совокупная доля трёх самых «дорогих» районов — Центрального, Советского и Первомайского сократилась в мае на 4 процентных пункта, что довольно ощутимо в контексте данного показателя. Спрос концентрировался в районах с более бюджетным жильем, особенно ощутимо выросла доля Фрунзенского района.

Количество сделок с готовыми новостройками (дому не более 1 года) составило 11%. Любопытно, что 2/3 из них были проведены с 1-комнатными квартирами. Но их лишь формально можно считать «однушками». Фактически это квартиры со свободной планировкой, площадь которых могла быть довольно большой. Примечательно, что средняя цена проданных квартир в готовых новостройках в мае была значительно выше, чем у «вторички», что сказалось на общей динамике цен.

Средняя цена квартир, рассчитанная по данным сделок купли-продажи, выросла в мае на 0,4% и составила 1271 $/м2. На фоне предыдущих месяцев 2018 года, когда цены поднимались на 2-3%, это повышение выглядит очень скромным. Фактически именно 1-комнатные квартиры «вытянули» общий рост цен, в остальных сегментах динамика уже сменила «плюс» на «минус».

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен)

· 1-комнатные квартиры: 1365 $/м2 (+1,3% за месяц) – $48 000;

· 2-комнатные квартиры: 1235 $/м2 (-0,6%) – $60 000;

· 3-комнатные квартиры: 1160 $/м2 (-0,7%) – $77 000;

· 4-комнатные квартиры: 1087 $/м2 (-4,1%) – $83 500.

Ещё в декабре разрыв между средним уровнем цен предложения и реальных сделок составлял более 5%, сейчас он едва превышает 2%. Учитывая наметившийся перелом в ценовой динамике и медленный переход в сторону «рынка покупателя», в ближайшее время дальнейшее сближение двух кривых маловероятно. Растущая конкуренция среди продавцов вынудит часть из них активнее идти на уступки.



