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Товары для подготовки и проведения II Европейских игр разрешили ввозить в Беларусь без пошлины
15.06.2018 11:41 — Новости Экономики | Tut.by
Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 14 июня решил освободить от уплаты таможенных пошлин товары, ввозимые в Беларусь в целях подготовки и проведения II Европейских игр 2019 года. Как сообщает пресс-служба ЕЭК, мера будет действовать по 30 июня 2019 года включительно.
Как ранее сообщалось, в 2018−2019 годах Дирекция II Европейских игр
Перечень состоит из 8 позиций. В него вошли услуги связи и доступа к сети Интернет (оператор «Велком»), сувенирная продукция (государственный подарочный фонд представительской сувенирной продукции), офисная мебель (частное предприятие «Славянская столица»), канцелярские товары (компания «Смартон»), микроавтобус (холдинг «Атлант-М»), легковой автомобиль («Мотор АвтоГрад», дилер Geely), нефтепродукты для автомобилей («Белоруснефть-Минскавтозаправка») и страхование автомобилей («Белгосстрах»).
По оценке межуднародных экспертов,
II Европейские игры
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Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 14 июня решил освободить от уплаты таможенных пошлин товары, ввозимые в Беларусь в целях подготовки и...
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