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Товары для подготовки и проведения II Европейских игр разрешили ввозить в Беларусь без пошлины

15.06.2018 11:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 14 июня решил освободить от уплаты таможенных пошлин товары, ввозимые в Беларусь в целях подготовки и проведения II Европейских игр 2019 года. Как сообщает пресс-служба ЕЭК, мера будет действовать по 30 июня 2019 года включительно.


Фото: Reuters Первые Европейские игры в Баку, архив

Как ранее сообщалось, в 2018−2019 годах Дирекция II Европейских игр
закупит товары (услуги) для подготовки и проведения игр. Продукция будет приобретена «полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местного бюджетов с применением процедуры закупки из одного источника», говорится в документе.

Перечень состоит из 8 позиций. В него вошли услуги связи и доступа к сети Интернет (оператор «Велком»), сувенирная продукция (государственный подарочный фонд представительской сувенирной продукции), офисная мебель (частное предприятие «Славянская столица»), канцелярские товары (компания «Смартон»), микроавтобус (холдинг «Атлант-М»), легковой автомобиль («Мотор АвтоГрад», дилер Geely), нефтепродукты для автомобилей («Белоруснефть-Минскавтозаправка») и страхование автомобилей («Белгосстрах»).

По оценке межуднародных экспертов, бюджет Европейских игр 2019 года в Минске составит 30−40 миллионов долларов.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, футбол пляжный. Атлеты разыграют 189 комплектов наград в 23 спортивных дисциплинах

 
Теги: Минск
 
 
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Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 14 июня решил освободить от уплаты таможенных пошлин товары, ввозимые в Беларусь в целях подготовки и...
 
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