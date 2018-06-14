Спецдокладчик ООН по Беларуси: Повседневная жизнь в стране ограничена репрессивным сводом законов

На сессии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций 25 июня в Женеве спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харасти представит доклад. Как сообщил Харасти БелаПАН, суть доклада сводится к тому, что в Беларуси сохраняется «обстановка подавления прав и свобод граждан».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Справка: Мандат специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси был учрежден Советом по правам человека в его резолюции в связи с волной массовых арестов и репрессивными действиями, предпринятыми правоохранительными органами в ответ на события, произошедшие в стране после президентских выборов 2010 года. Специальный докладчик приступил к исполнению своих обязанностей 1 ноября 2012 года. Официальный Минск мандат спецдокладчика не признает и призывает Совет ООН по правам человека упразднить его, говоря о его «несправедливом и политизированном характере». Однако СПЧ ООН в июне этого года решил продлить мандат спецдокладчика по Беларуси на один год. За принятие этого решения в Женеве проголосовали 18 стран, 8 — против, 21 — воздержались.

«В течение шести лет после того, как Совет по правам человека учредил мандат спецдокладчика, жизнь в Беларуси регламентировалась целенаправленно репрессивной правовой базой. Это усугублялось регулярно повторяющимися, централизованно планируемыми репрессиями с применением насилия в отношении мирных демонстрантов, неправительственных организаций, политических оппонентов, правозащитников и сотрудников независимых средств массовой информации, — отмечается в сопроводительной записке к докладу. — Власти циклически прибегали к практике лишения свободы политических оппонентов по сфабрикованным обвинениям. Продолжались нарушения права на жизнь в виде регулярного применения смертной казни».

Правительство не пыталось исправить такие системные недостатки как отсутствие верховенства права, подавление выражения любого несогласия, отсутствие плюрализма СМИ, необходимость получения разрешений для осуществления права на свободу ассоциаций и мирных собраний, отмечает спецдокладчик.

«С учетом того, что положение в области прав человека в Беларуси продолжает характеризоваться отказом от сотрудничества с правозащитными механизмами ООН и невыполнением их рекомендаций, мандат специального докладчика должен быть продлен», — подчеркивается в сопроводительной записке.

Документ охватывает период с 1 апреля 2017 года по 30 апреля 2018-го и является последним докладом Харасти, срок полномочий которого истекает 31 октября этого года.

«Практика в области прав человека в отчетный период была отмечена регулярным применением властями укоренившихся репрессивных правовых и административных норм, — отмечает спецдокладчик по Беларуси. — Потенциально внушающим серьезную обеспокоенность событием стало принятие Национальным собранием в первом чтении законопроекта о внесении изменений в закон о СМИ (14 июня законопроект принят во втором чтении. — БелаПАН.) и другие правовые нормы, которые, в случае их окончательного принятия, ликвидируют сохраняющиеся остатки свободы выражения мнений в интернете».

Отчетный период также отмечен «возобновлением репрессий со стороны правоохранительных органов в отношении мирных демонстрантов, представителей политической оппозиции, правозащитников и независимых журналистов» в марте 2018 года по случаю Дня Воли, «до и в ходе которого более сотни человек были произвольно задержаны и заключены под стражу», говорится в докладе.

«Хотя повседневная общественная жизнь в стране ограничена основополагающим общесистемным и целенаправленно репрессивным сводом законов и действиями государственных должностных лиц, власти, тем не менее, постоянно наращивают масштабы репрессий путем жестких насильственных действий с целью сохранения давления», — отмечает спецдокладчик ООН.

Кроме того, власти Беларуси продолжают игнорировать рекомендации правозащитных механизмов ООН, а также Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. «Анализ показал отсутствие какого-либо продвижения вперед в деле выполнения этих рекомендаций, что свидетельствует об отсутствии политической воли у властей государства-участника добиться улучшения положения в области прав человека в Беларуси», — подчеркивается в докладе.

Харасти приводит конкретные примеры нарушений прав человека в Беларуси: внесудебное блокирование доступа к сайтам belaruspartisan.org и charter97.org по решению Мининформа; преследования журналистов и блогеров. В докладе отмечается, что в 2017 году на журналистов наложено 69 штрафов более чем на 25 тысяч евро.

Спецдокладчик также упоминает дело белорусских авторов российского ресурса Регнум, осужденных по обвинению в разжигании национальной розни.

Общественные организации и политические партии в Беларуси по-прежнему сталкиваются со сложностями при попытках официально зарегистрироваться. Власти создали политически ориентированную бюрократическую систему регистрации любых объединений, говорится в докладе.

Харасти также отмечает, что белорусские власти продолжают преследовать правозащитников и профсоюзных лидеров.

«В Беларуси жестокое обращение, равносильное пыткам, является системным инструментом, обслуживающим общую репрессивную правовую основу. Законодательство до сих пор не содержит определения пыток, несмотря на неоднократные призывы к действиям в этом отношении правозащитных механизмов, включая Комитет ООН против пыток», — говорится в докладе.

Харасти подчеркивает, что на момент завершения подготовки доклада в Беларуси по-прежнему было два политических заключенных — Дмитрий Палиенко и Михаил Жемчужный.

Поскольку никакого ощутимого прогресса в решении системных проблем не было достигнуто, нет никаких причин для прекращения международного контроля за положением в области прав человека в Беларуси, резюмирует спецдокладчик. На 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая прошла в октябре 2017 года в Нью-Йорке, Харасти представил доклад по правам человека в Беларуси, где отметил, что одной из главных структурных причин систематических нарушений прав человека и периодически повторяющихся массовых репрессий в стране является сосредоточение практически всех полномочий в руках исполнительной власти, прежде всего президента и его администрации.