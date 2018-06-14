В Беларуси начали выпускать традиционный британский стаут

В Беларуси начали варить стаут по традиционным британским рецептам. ОАО «Лидское пиво» вывело на рынок обновленный сорт KORONET StoutOriginal.

Новый сорт выпускают по технологии верхового брожения дрожжей, которая характерна для классических британских стаутов. При варке используют два вида солода – Chateau Black и Chateau Roasted Barley. Столько же видов хмеля – East Kent Goldings (его еще называют «королем британских сортов хмеля») и Fuggle. Кстати, назван он в честь Ричарда Фаггла, впервые представившего этот вид хмеля в 1865 году.

Новинка стала продолжением линейки KORONET. Она обладает сладковатым ароматом с нотками кофе и жженного солода, причем во вкусе сбалансированы горечь и сладость.

Сорт будут выпускать постоянно в двух форматах королевской пинты – 0,568 и 1,136 литра. Цена аналогична стоимости других сортов в линейке.

Напомним, первый сорт из линейки KORONET был представлен на белорусском рынке в 2013 году. Британские традиции подчеркивает оригинальная стеклянная бутылка в форме королевской пинты. С 2017 года ОАО «Лидское пиво» расширило линейку новым форматом упаковки – ПЭТ объемом 2 пинты (1,136 л).