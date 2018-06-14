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Представитель МИД: "Брексит" может стать конкурентным преимуществом белорусских предприятий

15.06.2018 12:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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«Брексит», или выход Великобритании из Европейского союза, может стать конкурентным преимуществом для белорусских предприятий. Такое мнение высказал журналистам директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Беларуси Валерий Садохо сегодня на белорусско-британском торгово-экономическом форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, может ли стать выход Великобритании из ЕС конкурентным преимуществом для белорусских предприятий, Валерий Садохо сказал: «В определенной степени да. Потому что, с одной стороны, мы ориентируемся на требования стран Европейского союза по поставкам товаров, с другой — Великобритания хотела бы самостоятельно взаимодействовать с другими странами-партнерами. Это определенный шанс для Беларуси».

Он также подчеркнул, что большое внимание следует уделить сертификации продукции для расширения присутствия белорусской продукции на рынке ЕС и Великобритании. «Надо знать, какие объемы определенного товара импортирует страна, какие конкуренты присутствуют, изучать цены. Это позволит легко ориентироваться на рынке. Есть все возможности для расширения номенклатуры поставляемой продукции. Сегодня Беларусь экспортирует в Великобританию в основном нефтепродукты», — добавил Валерий Садохо.

Белорусско-британский торгово-экономический форум, по его словам, позволит сделать новый шаг на пути выхода на рынок Великобритании. Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб подтвердила, что это мероприятие является прекрасной возможностью для белорусских компаний узнать больше о ведении бизнеса в Великобритании. «Сейчас британские компании начинают демонстрировать интерес к белорусскому рынку, хотя также справедливо отметить, что до недавнего времени для них он был малознаком, — сказала она. — Я не думаю, что брексит может негативно повлиять на отношения между Беларусью».

В форуме участвуют около 130 представителей 70 белорусских предприятий и организаций. Вниманию руководителей и специалистов экспортных и маркетинговых служб будет представлена информация о прикладных аспектах помощи белорусским компаниям по выходу на высокодоходный британский рынок. Запланирован также семинар-тренинг по организации экспорта белорусских товаров в Великобританию. Этот формат позволит получить информацию о том, как анализировать британский рынок и находить на нем надежных партнеров для совместного бизнеса.

В январе-апреле текущего года Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии заняло второе место по экспорту белорусских товаров после России и третье — по товарообороту после России и Украины. За этот период товарооборот между двумя странами составил 1 230,2 млн доллара, или 158,7% к январю-апрелю 2017 года. В том числе экспорт белорусских товаров составил 1 144,1 млн доллара (161,6%), импорт — 86,1 млн доллара (128%). Великобритания занимает второе место среди стран-инвесторов в экономику Беларуси с общим объемом инвестиций в 2,6 млрд доллара в 2017 году.

 
 
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Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб говорит, что сейчас британские компании начинают демонстрировать интерес к белорусскому рынку, хотя также...
 
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