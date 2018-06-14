ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава "Аливарии" - о ставке на квас, росте мощностей и большом госсекторе

15.06.2018 13:38 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский пивной рынок после трех лет стагнации начал показывать рост и таким образом разбудил инвестиционные планы по расширению бизнеса у международных компаний. Об этом в интервью TUT.BY рассказал Олег Хайдакин, гендиректор «Аливарии», которую контролирует Carlsberg Group.


Фото: пресс-служба компании

«Рынок кваса в Беларуси огромный»

Долгое время «Аливария» отказывалась от розлива безалкогольных напитков. Журналисты у прежних руководителей компании не один раз спрашивали, почему предприятие не идет в новые категории. Но они сетовали на нехватку мощностей. Однако недавно на полках магазинов все же появился квас «Аліварскі».

— Я не берусь судить, почему мы не делали это раньше. В стратегии компании [Carlsberg], рассчитанной до 2022 года, значится развитие категории безалкогольных напитков. А рынок кваса в Беларуси огромный, еще не до конца сформирован. В отличие от Украины, где, например, зимой квас исчезает с полок магазинов, в Беларуси интерес к квасу есть круглый год. Поэтому мы пошли в новую для себя категорию, — пояснил Олег Хайдакин.

На вопрос, является ли запуск производства кваса его личной инициативой, он ответил: «Лучше сказать, что я продвинул [идею] вперед, чтобы мы начали этот процесс и вышли на рынок кваса».

Про планы и объемы гендиректор «Аливарии» отвечает уклончиво, чтобы не раскрывать все карты перед конкурентами. «В нашем представлении белорусский рынок кваса это 4,5 млн декалитров. Мы хотим занять достойную долю», — сказал Хайдакин. «Понятно, что в этом году у нас нет задачи стать лидерами, потому что только недавно запустились. Но динамика радует. Сейчас мы превосходим свои собственные ожидания в 2 раза», — добавил он.

В настоящее время «Аліварскі» разливается на заводах Carlsberg Group в Украине «по рецептуре и под контролем белорусских технологов». «У нас сейчас не хватает внутренних мощностей, мы над этим работаем. Но в любом случае производство кваса будет локализовано», — объясняет руководитель компании.

«У нас работают очень изобретательные люди»

Расширение мощностей «Аливарии» еще одна «бородатая» тема. Ранее даже вынашивались планы по инвестициям в новое производство. Но из-за сжатия рынка акционеры минского пивзавода отложили планы об этом в долгий ящик.

— После трех лет стагнации белорусского пивного рынка мы увидели признаки для его роста. В прошлом году он вырос на 1,3%, в этом мы прогнозируем рост еще на 3%. Поэтому мы стали вкладывать средства в развитие мощностей, — говорит гендиректор «Аливарии». — В первом квартале уже инвестировали 2,5 млн рублей в расширение производства. Этот процесс будет продолжаться. Мощности увеличатся процентов на 20, и мы таким образом закроем потребность в них.

Помимо кваса, минское предприятие испытывает дефицит при розливе пива в ПЭТ-бутылку. «В пик сезона мы сталкиваемся с недостатком мощностей нашей линии розлива в связи с возрастающим объемом заказов», — пояснил Хайдакин. При этом звучали мнения, что при недостатке мощностей на белорусских предприятиях на рынок выйдут российские пивовары, которым недавно разрешили производить ПЭТ объемом 2 и более литра на экспорт. Но опасения оказались напрасными. «Балтика», которая возобновила экспорт ПЭТ 2,37 л на рынки Китая, Могнолии и других стран, «не будет завозить большой ПЭТ в Беларусь», отметил Хайдакин.

Расширять мощности будут на действующей площадке в центре Минска. «У нас работают очень изобретательные люди. Думаю, что такая ограниченность в площадях как раз создает в людях находчивость для расширения мощностей», — говорит Хайдакин, но пока не раскрывает детали реконструкции.


Фото: пресс-служба компании

«Сложно найти в Беларуси человека с опытом работы в международных компаниях»

Олег Хайдакин возглавил «Аливарию» 1 сентября 2017 года, покинув пост вице-президента по продажам Carlsberg Ukraine. До этого выпускник Донецкого высшего военного политического училища по специальности «социология и психология» работал в международных табачных компаниях, начав карьеру с обычного торгового представителя. По его словам, когда увидел вакансию в Беларуси, то сам откликнулся на нее. Благо «два друга, которые работали в Беларуси, позитивно отзывались о стране».

Семье Олега Хайдакина очень комфортно жить в Минске. Он поражается скорости работы коммунальных служб и считает Свислочь довольно чистой рекой, но в Беларуси ему не хватает солнца. Что касается условий ведения бизнеса, то «определенный отпечаток» накладывает тот факт, что «около 70% белорусского бизнеса — это государственный сектор». «Например, сложно найти специалиста с опытом работы в международных глобальных компаниях», — приводит пример Хайдакин. Его замом по маркетингу и развитию бизнеса стал Тарас Маципура, который до недавних пор занимался продвижением «Львівське». Ставка будет делаться на продвижение двух брендов?

— У нас нет планов создавать конкуренцию внутри портфеля, — парирует Хайдакин. — У Тараса Маципуры большой опыт развития так называемых local hero. «Аливария» — это национальный бренд. Учитывая опыт работы с аналогичным брендом в Украине его кандидатура идеально подошла. Его задача продвигать бренд «Аливария». А «Львівське» — это наш конкурент в Беларуси. Мы его сюда сами не поставляем. Насколько знаю, этим занимается наш бывший партнер, с которым договорился украинский Carlsberg. Но, учитывая мои связи в Украине, мы думаем наладить поставки «Аливарии» в Украину, чтобы компенсировать поставки «Львівське» в Беларусь.

Что касается практики походов в исполком, то говорит, что «не так часто приглашают», потому что, видимо, «выполняем планы, которые от нас ожидают». Ранее власти ставили в упрек «Аливарии» большую долю импортных поставок. Но за два года минскому заводу удалось локализовать производство многих лицензионных брендов, в том числе Tuborg, «Балтику», Zatecky Gus. По словам Хайдакина, в настоящее время в портфеле «Аливарии» 97% занимается собственное производство, остальное — импорт. «Но при этом растет наш экспорт. Мы почти покрываем поставки из-за рубежа», — утверждает он.

«Не готов комментировать действия акционеров»

Недавно власти Беларуси привлекли Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) к поиску стратегического инвестора для «Криницы». Предприватизационная подготовка будет вестись в 2018−2020 годах. Европейский банк может рассмотреть возможность поддержки ОАО «Криница» в форме участия в акционерном капитале предприятия.

ЕБРР также принадлежит 24% акций «Аливарии». По информации TUT.BY, банк собирался покинуть пивоваренную компанию, но «группа акционеров попросила остаться».

Вопросы о выходе ЕБРР и возможном интересе к «Кринице» Хайдакин рекомендует адресовать «более высокому менеджменту» в Carlsberg Group. «Могу лишь сказать, что сейчас мы инвестируем в свою площадку и никаких других переговоров не ведем», — отметил он.

Самой громкой сделкой 2017 года стала продажа белорусской части бизнеса международным концерном Heineken российской «Оазис Груп», которая с недавних пор работает под новым юридическим наименованием — «Бобруйский бровар». Как эти пертурбации сказались на рынке? «Когда происходят изменения с одним из игроков, у других игроков появляются возможности усилить свои позиции на рынке. Мне кажется нам это удалось», — ответил Олег Хайдакин.

Выручка «Аливарии» за 2017 год составила 146,8 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 13,3 млн рублей. Чистая прибыль при этом снизилась с 19,1 млн до 17,3 млн рублей. «По итогам первого квартала производство выросло на 11,5%. Доля «Аливарии», по данным Nielsen, на белорусском рынке в первом квартале увеличилась до 29,3%. Перед командой стоит задача сделать 2018 год очередным рекордным для «Аливарии», — резюмирует Олег Хайдакин.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский пивной рынок после трех лет стагнации начал показывать рост и таким образом разбудил инвестиционные планы по расширению бизнеса у международных...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Представитель МИД: "Брексит" может стать конкурентным преимуществом белорусских предприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика