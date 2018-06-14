Белорусский пивной рынок после трех лет стагнации начал показывать рост и таким образом разбудил инвестиционные планы по расширению бизнеса у международных компаний. Об этом в интервью TUT.BY рассказал Олег Хайдакин, гендиректор «Аливарии», которую контролирует Carlsberg Group.



Фото: пресс-служба компании

«Рынок кваса в Беларуси огромный»

Долгое время «Аливария» отказывалась от розлива безалкогольных напитков. Журналисты у прежних руководителей компании не один раз спрашивали, почему предприятие не идет в новые категории. Но они сетовали на нехватку мощностей. Однако недавно на полках магазинов все же появился квас «Аліварскі».

— Я не берусь судить, почему мы не делали это раньше. В стратегии компании [Carlsberg], рассчитанной до 2022 года, значится развитие категории безалкогольных напитков. А рынок кваса в Беларуси огромный, еще не до конца сформирован. В отличие от Украины, где, например, зимой квас исчезает с полок магазинов, в Беларуси интерес к квасу есть круглый год. Поэтому мы пошли в новую для себя категорию, — пояснил Олег Хайдакин.

На вопрос, является ли запуск производства кваса его личной инициативой, он ответил: «Лучше сказать, что я продвинул [идею] вперед, чтобы мы начали этот процесс и вышли на рынок кваса».

Про планы и объемы гендиректор «Аливарии» отвечает уклончиво, чтобы не раскрывать все карты перед конкурентами. «В нашем представлении белорусский рынок кваса это 4,5 млн декалитров. Мы хотим занять достойную долю», — сказал Хайдакин. «Понятно, что в этом году у нас нет задачи стать лидерами, потому что только недавно запустились. Но динамика радует. Сейчас мы превосходим свои собственные ожидания в 2 раза», — добавил он.

В настоящее время «Аліварскі» разливается на заводах Carlsberg Group в Украине «по рецептуре и под контролем белорусских технологов». «У нас сейчас не хватает внутренних мощностей, мы над этим работаем. Но в любом случае производство кваса будет локализовано», — объясняет руководитель компании.

«У нас работают очень изобретательные люди»

Расширение мощностей «Аливарии» еще одна «бородатая» тема. Ранее даже вынашивались планы по инвестициям в новое производство. Но из-за сжатия рынка акционеры минского пивзавода отложили планы об этом в долгий ящик.

— После трех лет стагнации белорусского пивного рынка мы увидели признаки для его роста. В прошлом году он вырос на 1,3%, в этом мы прогнозируем рост еще на 3%. Поэтому мы стали вкладывать средства в развитие мощностей, — говорит гендиректор «Аливарии». — В первом квартале уже инвестировали 2,5 млн рублей в расширение производства. Этот процесс будет продолжаться. Мощности увеличатся процентов на 20, и мы таким образом закроем потребность в них.

Помимо кваса, минское предприятие испытывает дефицит при розливе пива в ПЭТ-бутылку. «В пик сезона мы сталкиваемся с недостатком мощностей нашей линии розлива в связи с возрастающим объемом заказов», — пояснил Хайдакин. При этом звучали мнения, что при недостатке мощностей на белорусских предприятиях на рынок выйдут российские пивовары, которым недавно разрешили производить ПЭТ объемом 2 и более литра на экспорт. Но опасения оказались напрасными. «Балтика», которая возобновила экспорт ПЭТ 2,37 л на рынки Китая, Могнолии и других стран, «не будет завозить большой ПЭТ в Беларусь», отметил Хайдакин.

Расширять мощности будут на действующей площадке в центре Минска. «У нас работают очень изобретательные люди. Думаю, что такая ограниченность в площадях как раз создает в людях находчивость для расширения мощностей», — говорит Хайдакин, но пока не раскрывает детали реконструкции.



Фото: пресс-служба компании

«Сложно найти в Беларуси человека с опытом работы в международных компаниях»

Олег Хайдакин возглавил «Аливарию» 1 сентября 2017 года, покинув пост вице-президента по продажам Carlsberg Ukraine. До этого выпускник Донецкого высшего военного политического училища по специальности «социология и психология» работал в международных табачных компаниях, начав карьеру с обычного торгового представителя. По его словам, когда увидел вакансию в Беларуси, то сам откликнулся на нее. Благо «два друга, которые работали в Беларуси, позитивно отзывались о стране».

Семье Олега Хайдакина очень комфортно жить в Минске. Он поражается скорости работы коммунальных служб и считает Свислочь довольно чистой рекой, но в Беларуси ему не хватает солнца. Что касается условий ведения бизнеса, то «определенный отпечаток» накладывает тот факт, что «около 70% белорусского бизнеса — это государственный сектор». «Например, сложно найти специалиста с опытом работы в международных глобальных компаниях», — приводит пример Хайдакин. Его замом по маркетингу и развитию бизнеса стал Тарас Маципура, который до недавних пор занимался продвижением «Львівське». Ставка будет делаться на продвижение двух брендов?

— У нас нет планов создавать конкуренцию внутри портфеля, — парирует Хайдакин. — У Тараса Маципуры большой опыт развития так называемых local hero. «Аливария» — это национальный бренд. Учитывая опыт работы с аналогичным брендом в Украине его кандидатура идеально подошла. Его задача продвигать бренд «Аливария». А «Львівське» — это наш конкурент в Беларуси. Мы его сюда сами не поставляем. Насколько знаю, этим занимается наш бывший партнер, с которым договорился украинский Carlsberg. Но, учитывая мои связи в Украине, мы думаем наладить поставки «Аливарии» в Украину, чтобы компенсировать поставки «Львівське» в Беларусь.

Что касается практики походов в исполком, то говорит, что «не так часто приглашают», потому что, видимо, «выполняем планы, которые от нас ожидают». Ранее власти ставили в упрек «Аливарии» большую долю импортных поставок. Но за два года минскому заводу удалось локализовать производство многих лицензионных брендов, в том числе Tuborg, «Балтику», Zatecky Gus. По словам Хайдакина, в настоящее время в портфеле «Аливарии» 97% занимается собственное производство, остальное — импорт. «Но при этом растет наш экспорт. Мы почти покрываем поставки из-за рубежа», — утверждает он.

«Не готов комментировать действия акционеров»

Недавно власти Беларуси привлекли Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) к поиску стратегического инвестора для «Криницы». Предприватизационная подготовка будет вестись в 2018−2020 годах. Европейский банк может рассмотреть возможность поддержки ОАО «Криница» в форме участия в акционерном капитале предприятия.

ЕБРР также принадлежит 24% акций «Аливарии». По информации TUT.BY, банк собирался покинуть пивоваренную компанию, но «группа акционеров попросила остаться».

Вопросы о выходе ЕБРР и возможном интересе к «Кринице» Хайдакин рекомендует адресовать «более высокому менеджменту» в Carlsberg Group. «Могу лишь сказать, что сейчас мы инвестируем в свою площадку и никаких других переговоров не ведем», — отметил он.

Самой громкой сделкой 2017 года стала продажа белорусской части бизнеса международным концерном Heineken российской «Оазис Груп», которая с недавних пор работает под новым юридическим наименованием — «Бобруйский бровар». Как эти пертурбации сказались на рынке? «Когда происходят изменения с одним из игроков, у других игроков появляются возможности усилить свои позиции на рынке. Мне кажется нам это удалось», — ответил Олег Хайдакин.

Выручка «Аливарии» за 2017 год составила 146,8 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 13,3 млн рублей. Чистая прибыль при этом снизилась с 19,1 млн до 17,3 млн рублей. «По итогам первого квартала производство выросло на 11,5%. Доля «Аливарии», по данным Nielsen, на белорусском рынке в первом квартале увеличилась до 29,3%. Перед командой стоит задача сделать 2018 год очередным рекордным для «Аливарии», — резюмирует Олег Хайдакин.