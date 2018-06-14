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Союзные депутаты приняли рекомендации по устранению барьеров между Беларусью и Россией

15.06.2018 13:34 — Новости Экономики | БелТА  
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15 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России на прошедших в Калининграде парламентских слушаниях одобрили рекомендации по обеспечению равных условий субъектам хозяйствования Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Депутаты рассмотрели наиболее острые проблемы в осуществлении торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России. По итогам обсуждения и с учетом поступивших предложений союзные парламентарии одобрили рекомендации по устранению существующих барьеров и ограничений", - отметили в пресс-службе.

Рекомендации слушаний содержат системные и комплексные предложения, направленные на устранение препятствий для создания единого экономического пространства и правовых основ общего рынка, обеспечения свободного перемещения товаров, работ, услуг, капиталов и рабочей силы в пределах территорий государств - участников договора о создании Союзного государства, равных условий и гарантий для деятельности хозяйствующих субъектов. "Итоговый документ также включает перечень конкретных законодательных барьеров и ограничений в торговых отношениях между Беларусью и Россией, выявленных в результате проведения парламентских слушаний. Предложены возможные способы устранения указанных барьеров и ограничений", - подчеркнули в Парламентском собрании.

Помимо союзных парламентариев в мероприятии приняли также участие представители Постоянного комитета Союзного государства, Евразийской экономической комиссии, министерств и ведомств Беларуси и России, Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси, правительства Калининградской области и Калининградской областной Думы, органов власти других регионов России, а также Белорусской торгово-промышленной палаты.

"Рассмотрение вопросов сближения законодательств Беларуси и России в области обеспечения равных условий субъектам хозяйствования будет продолжено 18 июня в Бресте на 54-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России", - добавили в пресс-службе.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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15 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России на прошедших в Калининграде парламентских слушаниях одобрили...
 
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