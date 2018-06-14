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Эротическую продукцию - в бан, домашним булкам и соленьям - зеленый свет. Как меняется работа рынков

15.06.2018 14:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Правительство постановлением Совмина № 452 от 14 июня 2018 года изменило Правила создания и функционирования рынков, утвержденные постановлением правительства № 686 от 16 июля 2014 г. № 686.


Фото: pixabay.com

Как сообщает пресс-служба правительства, документ принят для приведения законодательства в соответствие с указом президента №337 от 19 сентября 2017 г о регулировании деятельности физлиц и декретом №7 о развитии предпринимательства.

Администрации рынка обязали при разработке их схем предусматривать торговые места для продажи изготовленных физлицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции, а также право администрации рынка на сельскохозяйственных и универсальных рынках выделять торговые зоны для продажи таких изделий и продукции.

Кроме того, администрации рынка должны обозначать торговые зоны, где продается продукция физлиц, специальной вывеской с информацией о том, что эти товары изготовлены физлицами и не имеют документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также не прошли ветеринарный осмотр и ветеринарно-санитарную экспертизу.

При этом граждане, продоющие продукцию, должны позаботиться о здоровье покупателей и для получения торгового места на рынке представлять свежую справку о прохождении флюорографии.

Принятым документом снимается запрет на реализацию на торговых местах на рынках изготовленных физлицами кондитерских изделий и готовой кулинарной продукции, в том числе герметически упакованных консервированных продуктов домашнего изготовления.

Тем не менее сохраняется запрет на реализацию физлицами кишечного сырья, крови, вяленого и сыровяленого мяса, рубленых мясных полуфабрикатов и других изделий из мяса, не доведенных до кулинарной готовности.

В целях снижения надзорной нагрузки на субъекты хозяйствования из Правил исключена норма о необходимости согласования схемы рынка с органом государственного пожарного надзора.

Наряду с этим, "в целях реализации государственной политики, направленной на предотвращение пропаганды порнографии, насилия и жестокости, защиту общественной морали, формирование здорового образа жизни людей, установлен запрет продажи на торговых местах эротической продукции, продукции, содержащей элементы эротики, насилия и жестокости, по сексуальному образованию и половому воспитанию, сексуального назначения".

Постановлением также уточняются исключение случаев продажи на рынках алкогольных напитков и наименование запрещенных к продаже товаров рыболовства.

 
 
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Правительство постановлением Совмина № 452 от 14 июня 2018 года изменило Правила создания и функционирования рынков, утвержденные постановлением правительства № 686...
 
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