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Лукашенко и Путин встретятся 19 июня

15.06.2018 15:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко проведет 19 июня переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который посетит Беларусь с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: Reuters

Главы государств во время встречи в узком составе обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.

Затем Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Повестка дня включает около 10 вопросов. Высший орган Союзного государства рассмотрит итоги белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества за минувший год, заслушает отчет Совета Министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, обсудит программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы. Речь пойдет также о выполнении приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития интеграционного объединения. 

По итогам заседания ожидается подписания ряда документов.

 
 
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Главы государств во время встречи в узком составе обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов,...
 
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